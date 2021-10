«Σεξουαλική βία, εικονικοί πνιγμοί, ηλεκτροπληξίες»: Κινέζος αυτοεξόριστος αποκαλύπτει βασανιστήρια κατά των Ουιγούρων

Κινέζος πρώην αστυνομικός που αυτομόλησε, αποκαλύπτει τις μεθόδους βασανισμού στα οποία υποβάλλονταν Ουιγούροι κατά τη διάρκεια ανακρίσεων σε κέντρα κράτησης.

Σε μία συνέντευξη τριών ωρών στο CNN, ο Jiang -όπως αποκαλείται για την προστασία των εναπομεινάντων στην Κίνα μελών της οικογένειάς του- αυτοεξόριστος πλέον στην Ευρώπη, περιγράφει με δραματικές λεπτομέρειες αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «συστηματική εκστρατεία βασανισμού των Ουιγούρων», κάτι που η Κίνα απορρίπτει κατηγορηματικά εδώ και χρόνια - κάνοντας λόγο για κέντρα κράτησης που στόχο έχουν την πάταξη της τρομοκρατίας και των αυτονομιστικών τάσεων και αποποιούμενη τις αιτιάσεις περί καταχρηστικής βίας και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως λέει, ενόσω δούλευε ο ίδιος στο στρατόπεδο κράτησης της Xinjiang, κάθε νέος συλληφθείς -άνδρες, γυναίκες, παιδιά ακόμη και ανήλικα- βασανιζόταν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

«Τους πέρναμε με τη βία τη νύχτα. Αν ήταν εκατοντάδες σε εκείνη την περιοχή, τους συλλαμβάναμε όλους, και τους εκατοντάδες. Τους κλωτσούσαμε, τους χτυπούσαμε μέχρι να μελανιάσουν και να πρηστούν, μέχρι να πέσουν στα γόνατα κλαίγοντας», λέει ο ίδιος.



Μεταξύ των μεθόδων βασανισμού που χρησιμοποιούσαν κατά των μελών της μουσουλμανικής αυτής μειονότητας ήταν κρέμασμα από το ταβάνι, σεξουαλική βία, ηλεκτροπληξίες, εικονικός πνιγμός, δέσιμο σε σε ατσάλινη ή ξύλινη καρέκλα ανάκρισης.

«Ο καθένας χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους» προσθέτει ο Jiang, παραδεχόμενος πως «κανείς» από τους εκατοντάδες συλληφθέντες και αιχμαλώτους δεν εμπλεκόταν σε κάποιο έγκλημα, συνήθως τρομοκρατικής φύσης, που τους επέρριπταν. «Ήταν κανονικοί άνθρωποι» ομολογεί. Όπως παραδέχεται, τα βασανιστήρια σταματούσαν μόνο όταν οι ύποπτοι ομολογούσαν, οπότε και μεταφέρονταν σε άλλη εγκατάσταση κράτησης.

Όπως διευκρινίζει το CNN, παρότι έχει στην κατοχή του επίσημα έγγραφα για τη θητεία του Jiang στην αστυνομία, φωτογραφίες, βίντεο, δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη αρχή τα λεγόμενά του, έως ότου τοποθετηθεί επισήμως η κινεζική κυβέρνηση στις καταγγελίες.



Οι αποκαλύψεις του έρχονται να προστεθούν στις τουλάχιστον πενήντα καταγγελίες Ουιγούρων περί άγριων διώξεων από την Κίνα, όπως αυτές περιγράφονται στην 160σέλιδη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας (με τον τίτλο «Σαν να ήμασταν Εχθροί σε Πόλεμο»: Οι μαζικές φυλακίσεις της Κίνας, βασανιστήρια και διώξεις των μουσουλμάνων της Xinjiang» - Like We Were Enemies in a War': China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang) που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο.



Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτιμά πως πάνω από δύο εκατομμύρια Ουιγούροι και άλλες εθνοτικές μειονότητες έχουν συλληφθεί και κρατούνται σε στρατόπεδα της Xinjiang από το 2017.



Με πληροφορίες από CNN