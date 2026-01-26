Σεξ, θάνατος και προδοσία - Ταινία στη Βόρεια Κορέα δείχνει πράγματα που το κοινό δεν έχει ξαναδεί

Μια ταινία από τη Βόρεια Κορέα δίνει μία νέα οπτική για το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, γοητεύοντας το κοινό με πρωτόγνωρες σκηνές και ιστορίες από τη χώρα της Ανατολικής Ασίας

Ως προς την πλοκή, στην ταινία «Days and Nights of Confrontation», ένας άνδρας ασφυκτιά με μια πλαστική σακούλα, μια ιδιαίτερα «άτυχη» ηρωίδα μαχαιρώνεται από τον ίδιο της τον σύζυγο, αργότερα τραυματίζεται από τροχαίο και, τελικά, δολοφονείται. Στην οθόνη εμφανίζεται μια ζώνη με εκρηκτικά, ενώ υπάρχει μια εξωσυζυγική σχέση και μερικές, σύντομες γυμνές σκηνές.

Αφού προσέλκυσε πλήθη στους κινηματογράφους της Βόρειας Κορέας πέρυσι, η ταινία «Days and Nights» έφτασε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό αυτό το μήνα, όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση, σηματοδοτώντας την επίσημη έγκριση μιας ταινίας που σπάει τα μακροχρόνια κινηματογραφικά ταμπού στην, κρατικά ελεγχόμενη, βιομηχανία ψυχαγωγίας της χώρας.

Βόρεια Κορέα: Πώς περιγράφουν την ταινία ξένοι σκηνοθέτες

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε το April 25 Film Studio, το οποίο έχει γυρίσει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά φιλμ στη Βόρεια Κορέα.

«Ένας χαρακτήρας που ασφυκτιά με μια πλαστική σακούλα... αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν έχω δει ποτέ σε ταινία της ΛΔΚ», είπε ο Τζέιντεν Μαρτέλ, ένας Αμερικανός κινηματογραφιστής που παρευρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πιονγιάνγκ πέρυσι.

«Μάλιστα, υπήρχαν και κάποιες γυμνές σκηνές, κάτι που σίγουρα δεν έχω δει ποτέ σε ταινία της Βόρεια Κορέας», πρόσθεσε ο Μάρτελ.

Οι ταινίες της Βόρειας Κορέας συνήθως προβάλλονται σε συλλογικό πλαίσιο. Το κοινό τις παρακολουθεί σε γεμάτες αίθουσες ή σε προβολές που οργανώνονται από τους χώρους εργασίας σε πολιτιστικούς χώρους, όπου οι αντιδράσεις είναι ορατές και κοινές. Το γέλιο, οι αναστεναγμοί και τα χειροκροτήματα δεν είναι ασυνήθιστα, σύμφωνα με αποστάτες και ξένους επισκέπτες που έχουν παρακολουθήσει τέτοιες εκδηλώσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, μια ταινία που έχει σχεδιαστεί για να σοκάρει έχει επιπλέον βαρύτητα.

Βόρεια Κορέα: Η πλοκή της ταινίας

Η ιστορία διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και επικεντρώνεται στην προδοσία, τόσο προσωπική όσο και πολιτική, με αποκορύφωμα ένα σχέδιο δολοφονίας του πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ -πατέρα του σημερινού ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν- με την ανατίναξη του τρένου του.

Λόγω της αυστηρής φύσης της κοινωνίας της Βόρειας Κορέας, είναι αδύνατο να ληφθούν ανεξάρτητες μαρτυρίες από απλούς θεατές. Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε περάσει τα πρότυπα λογοκρισίας ακόμη και πριν από μια δεκαετία. Ωστόσο, η ταινία «Days and Nights» προωθήθηκε και τιμήθηκε στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Πιονγιάνγκ με βραβεία για τον Καλύτερο Ηθοποιό και τα Καλύτερα Ηχητικά Εφέ.

Η ταινία είναι προκλητική, αλλά όχι ανατρεπτική. Υπάρχει ακριβώς μέσα στο άκαμπτο ηθικό σύμπαν της Βόρειας Κορέας: η προδοσία οδηγεί στην καταστροφή, η πίστη στο κράτος είναι το μόνο ασφαλές καταφύγιο. Το καινούργιο είναι ο τρόπος παρουσίασης, περιγράφει στην κριτική του το CNN.

Η παραγωγή είναι υψηλής ποιότητας, ο ρυθμός πιο γρήγορος, το στυλ αναμφισβήτητα μοντέρνο. Δανείζεται το στιλ των θρίλερ του Χόλιγουντ με τρόπους που ο κινηματογράφος της Βόρειας Κορέας απέφευγε για πολύ καιρό.

Αυτή η αλλαγή μπορεί να αντανακλά τη συνειδητοποίηση της κυβέρνησης του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σχετικά με το ποιο είναι το κοινό της και τι χρειάζεται τώρα για να κρατήσει την προσοχή των νέων.

Η πλοκή του «Days and Nights», όπως ειπώθηκε, σχετίζεται με μία πραγματική έκρηξη που συνέβη το 2004 στο σιδηροδρομικό σταθμό Ryongchon, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Την εποχή εκείνη, οι αρχές της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισαν την έκρηξη ως ατύχημα. Έξω από τη χώρα, διαδόθηκαν εικασίες ότι μπορεί να επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας. Μέσα στην Πιονγκ Γιανγκ, το ζήτημα αποσιωπήθηκε.

Στην τελευταία πράξη, το σχέδιο δολοφονίας καταρρέει. Οι συνωμότες αποτυγχάνουν και ο κύριος χαρακτήρας συλλαμβάνεται, ενισχύοντας το βασικό μήνυμα της ταινίας ότι η προδοσία του κράτους θα τιμωρείται πάντα.

Με πληροφορίες από CNN