Σερβία: Σταμάτησε την απεργία πείνας η Ντίανα Χρκα – «Ζωντανή θα κάνω περισσότερα»

Η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, ανακοίνωσε ότι σταματά την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει πριν από 16 ημέρες, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή της ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις φοιτητών και πολιτών.

«Ζωντανή θα μπορέσω να κάνω περισσότερα, δεν θα απογοητεύσω τον λαό μου», δήλωσε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τη διαμαρτυρία της έξω από το σερβικό κοινοβούλιο.

Η Χρκα ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 2 Νοεμβρίου απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του γιου της Στέφαν και ακόμη 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε το εξωτερικό γείσο του νέου σταθμού, μόλις τέσσερις μήνες μετά τα εγκαίνια. Το συμβάν προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες και μακροχρόνιες φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Ζήτησε επίσης την απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων φοιτητών και τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό της να διαμαρτυρηθεί μπροστά στην είσοδο της βουλής, οι αρχές δεν το επέτρεψαν, καθώς ο χώρος παραμένει κατειλημμένος από υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς από τον περασμένο Μάρτιο.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη κοινωνική πίεση, με τους φοιτητές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και να ζητούν δικαιοσύνη για τα θύματα και διαφάνεια στις έρευνες.