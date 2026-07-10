Σερβία: Προς θανάτωση 10.000 χοίροι σε φάρμα λόγω του ιού της αφρικανικής πανώλης

Οι αρχές της Σερβίας προχωρούν σε θανάτωση 11.000 χοίρων σε φάρμα στα δυτικά της χώρας, μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF).

Την είδηση μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, επικαλούμενο τον υπουργό Γεωργίας Ντράγκαν Γκλάμοτσιτς.

Η διαδικασία θανάτωσης στη φάρμα που βρίσκεται στο χωριό Χρτκόβτσι αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με το Tanjug, ο Γκλάμοτσιτς δήλωσε ότι το κράτος θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες της μονάδας.

«Οι χοίροι υποβάλλονται σε ανώδυνη ευθανασία και στη συνέχεια θα απομακρύνονται με ασφαλή τρόπο», δήλωσε ο υπουργός, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Σερβία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή αρκετές ενεργές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Χιλιάδες χοίροι έχουν ήδη θανατωθεί τους τελευταίους δύο μήνες στην περιοχή Μάτσβα, στη δυτική Σερβία, η οποία συνορεύει με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, ωστόσο μεταδίδεται με ταχύτητα μεταξύ των οικόσιτων χοίρων και των αγριόχοιρων.

Με πληροφορίες από Reuters