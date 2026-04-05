Σερβία: Εκρηκτικά σε αγωγό φυσικού αερίου στα σύνορα με Ουγγαρία – Σενάρια προβοκάτσιας

Οι αρχές της Σερβίας εντόπισαν εκρηκτικά δίπλα σε βασικό αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τη χώρα αλλά -και- την Ουγγαρία, σε μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία ενόψει των κρίσιμων εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι ενημέρωσε άμεσα τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κάνοντας λόγο για «απειλή σε κρίσιμη ενεργειακή υποδομή» που συνδέει τις δύο χώρες.

Όπως ανέφερε, τα εκρηκτικά είχαν «καταστροφική ισχύ», ωστόσο δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Σερβία: Ένταση πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία

Το περιστατικό σημειώνεται στο τέλος μιας ιδιαίτερα φορτισμένης προεκλογικής περιόδου στην Ουγγαρία, με τον Όρμπαν να έχει θέσει στο επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια και τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από την Ουκρανία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ωστόσο, διατυπώνονται σοβαρές καταγγελίες. Ενδεικτικά, ο ηγέτης του κόμματος Tisza, Πέτερ Μαγιάρ, υποστήριξε ότι το περιστατικό μπορεί να αποτελεί «στημένη επιχείρηση» με στόχο την επηρεάση των ψηφοφόρων.

«Υπήρχαν εδώ και εβδομάδες πληροφορίες ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο συμβάν, ακόμη και μέσα στο Πάσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς να κατονομάζονται ύποπτοι, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο συνέδεσε την υπόθεση με προηγούμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Πρώτα υπήρξε αποκλεισμός πετρελαίου, μετά επιθέσεις στον αγωγό Druzhba, τώρα αυτό», δήλωσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κάθε εμπλοκή, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν στοχεύει ενεργειακές υποδομές της Ουγγαρίας ούτε παρεμβαίνει στις εκλογές.

Σερβία: Έρευνα σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τον Βούτσιτς, βρέθηκαν και πυροκροτητές μαζί με τα εκρηκτικά, σε περιοχή κοντά στην πόλη Κανίζα, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουγγαρία.

«Η έρευνα συνεχίζεται και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πάντως, σε πολιτικό επίπεδο, οι εκλογές της 12ης Απριλίου θεωρούνται κρίσιμες για τον Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

Μια πιθανή ήττα του θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θεωρείται ένας από τους βασικούς συμμάχους του Βλαντίμιρ Πούτιν εντός ΕΕ.

Με πληροφορίες από Bloomberg