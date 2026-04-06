Σερβία: Διαψεύδει Όρμπαν για εμπλοκή Ουκρανίας σχετικά με τα εκρηκτικά σε αγωγό φυσικού αερίου

Η στρατιωτική ηγεσία της Σερβίας δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν βρίσκεται πίσω από την υπόθεση με εκρηκτικά που εντοπίστηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Στην οσία, το Βελιγράδι -έμμεσα- διέψευσε τις αιχμές του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Κίεβο εμπλέκεται.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στενός σύμμαχος του Όρμπαν, δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές εντόπισαν «εκρηκτικό μηχανισμό καταστροφικής ισχύος» κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο από τη χώρα προς την Ουγγαρία. Η αποκάλυψη έγινε λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία.

Σερβία: Τι υποστήριξε ο Όρμπαν για τα εκρηκτικά στον αγωγό φυσικού αερίου

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, ο Όρμπαν έκανε λόγο για «επιχείρηση σαμποτάζ» στη Βοϊβοντίνα της Σερβίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχετίζεται με την Ουκρανία. Όπως είπε, το Κίεβο «εργάζεται εδώ και χρόνια για να αποκόψει την Ευρώπη από τη ρωσική ενέργεια» και αποτελεί «άμεση απειλή για την Ουγγαρία», χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη κατηγορία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας της Σερβίας (VBA), Ντούρο Γιοβάνιτς, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά. Όπως δήλωσε, «δεν είναι αλήθεια ότι οι Ουκρανοί προσπάθησαν να οργανώσουν» την υπόθεση, η οποία αφορούσε «εκρηκτικά ειδικά συσκευασμένα, ερμητικά σφραγισμένα, με πυροκροτητές».

«Το ποιος κατασκεύασε τα εκρηκτικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και αυτός που τα παρήγγειλε ή τα χρησιμοποίησε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «οι ενδείξεις δείχνουν πως τα εκρηκτικά κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σερβία: Εσωτερικά «πυρά» στην Ουγγαρία

Οι ισχυρισμοί περί σαμποτάζ προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ουγγαρίας. Ο βασικός αντίπαλος του Όρμπαν στις εκλογές, Πέτερ Μάγιαρ, αμφισβήτησε ανοιχτά την εκδοχή της κυβέρνησης, αφήνοντας αιχμές ότι πρόκειται για «προβοκάτσια» με τη βοήθεια «σερβικών και ρωσικών παραγόντων», σε μια περίοδο που η στήριξη στο κυβερνών κόμμα Fidesz εμφανίζει κάμψη.

«Αν (σ.σ. ο Όρμπαν) και η προπαγάνδα του αξιοποιήσουν αυτή την πρόκληση για προεκλογικούς λόγους, θα πρόκειται για ξεκάθαρη παραδοχή ότι μιλάμε για μια προσχεδιασμένη επιχείρηση ψευδούς σημαίας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία διέψευσε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε εμπλοκή, καταγγέλλοντας προσπάθειες «ψευδούς σύνδεσης» της χώρας με την υπόθεση και εκτιμώντας ότι πρόκειται «πιθανότατα για ρωσική επιχείρηση ψευδούς σημαίας» ενόψει των εκλογών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν εμφανίζεται να υπολείπεται της αντιπολιτευόμενης παράταξης Tisza, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής.

Με πληροφορίες από Politico