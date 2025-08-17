Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις καταστολής σε όλη τη Σερβία, για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, αφού γραφεία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η αστυνομία στο Βάλιεβο φέρεται να έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών, αφού μια μικρή ομάδα μασκοφόρων επιτέθηκε σε κενές εγκαταστάσεις του SNS και τους έβαλε φωτιά.

Υπήρξαν εκτεταμένες καταγγελίες για βία και αστυνομική αγριότητα στην πρωτεύουσα Βελιγράδι και στο Νόβι Σαντ. Το σερβικό υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε τις καταγγελίες αυτές.

Φωτογραφία: EPA

Το γεγονός αυτό έρχεται την ώρα που η Ρωσία δεσμεύτηκε να στηρίξει τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ηγέτη του SNS, δηλώνοντας πως δεν θα «μείνει αδιάφορη». Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν αρχικά από την κατάρρευση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, με τους Σέρβους να απαιτούν πρόωρες εκλογές και τον τερματισμό της 12ετούς διακυβέρνησης Βούτσιτς.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, που συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές μέχρι τις συγκρούσεις της Τετάρτης, όταν φιλοκυβερνητικοί οπαδοί οργάνωσαν αντεγκλήσεις.

Φωτογραφία: EPA

Το βράδυ του Σαββάτου, δυνάμεις καταστολής αναπτύχθηκαν ξανά σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Βελιγράδι, καθώς πολίτες διαδήλωναν ζητώντας πρόωρες εκλογές.

Γραφεία και σημαίες που αντιπροσωπεύουν το κόμμα SNS του Βούτσιτς αποτέλεσαν στόχο της οργής των διαδηλωτών.

Διαδηλωτές επίσης έσπασαν τα παράθυρα των κεντρικών γραφείων του Σερβικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, εταίρου του κυβερνώντος SNS.

Φωτογραφία: EPA

Την τελευταία εβδομάδα, έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ενώ ανεπιβεβαίωτο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να ξυλοκοπούν έναν άνδρα στο Βάλιεβο.

Ο Michael O'Flaherty, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε την Παρασκευή ανησυχία για τη «δυσανάλογη χρήση βίας» από την αστυνομία στη Σερβία, καλώντας τις αρχές να «τερματίσουν τις αυθαίρετες συλλήψεις και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση».

Ο Βούτσιτς απάντησε στις εξελίξεις του Σαββάτου μέσω Instagram, γράφοντας ότι «η βία είναι έκφραση απόλυτης αδυναμίας» και υποσχόμενος να «τιμωρήσει τους τραμπούκους».

Έχει επανειλημμένα απορρίψει τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές και καταγγέλλει τις διαδηλώσεις ως μέρος ξένου σχεδίου ανατροπής του.

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά την κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Η τραγωδία αυτή έγινε σύμβολο της βαθιάς διαφθοράς στη βαλκανική χώρα, με τις αρχικές εκκλήσεις για διαφανείς έρευνες να εξελίσσονται σε αιτήματα για πρόωρες εκλογές.

Στην κορύφωσή τους, οι διαδηλώσεις έφεραν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους.

Με πληροφορίες από BBC