Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Θα τα καταφέρουμε» - Αισιόδοξος ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, υποσχέθηκε «βαθιά ρήξη» με το πολιτικό παρελθόν της χώρας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, νωρίτερα σήμερα.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει πλέον μπροστά του το δύσκολο έργο να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη από το διχασμένο κοινοβούλιο, προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό.

Ο 39χρονος δήλωσε χαρακτηριστικά πως η «ταπεινότητα» είναι το βασικό στοιχείο της προσέγγισής του, και πλέον αντιμετωπίζει τη δύσκολη πρόκληση να εξασφαλίσει αρκετή υποστήριξη από το διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας, προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό. «Θα τα καταφέρουμε, κανένας δρόμος δεν είναι αδύνατος», ξεκαθάρισε.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε μόλις έναν χρόνο, καθώς η χώρα περνά περίοδο πολιτικής κρίσης και αστάθειας μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε την προηγούμενη χρονιά ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν πλειοψηφία. Το κοινοβούλιο παραμένει διχασμένο ανάμεσα σε τρία μπλοκ: την αριστερά, την ακροδεξιά και το κέντρο, χωρίς καμία πλευρά να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος πρέπει να εγκριθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο νέος πρωθυπουργός, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας τα τελευταία τρία χρόνια και ήταν γνωστός για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της Γαλλίας, δήλωσε ότι «ια χρειαστεί να αλλάξουμε, να γίνουμε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο που συνεργαζόμαστε με την αντιπολίτευση», ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν βαθιές αλλαγές όχι μόνο στις μεθόδους εργασίας, αλλά και στην ουσία της πολιτικής.

Παράλληλα, ο 39χρονος ανακοίνωσε πως θα απευθυνθεί στον γαλλικό λαό «τις επόμενες ημέρες» για να εξηγήσει την προσέγγισή του, την οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι διαφορετική από το παρελθόν.

Παρότι αναμένεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να σχηματίσει τη νέα του κυβέρνηση, ξεκίνησε ήδη τις συναντήσεις με ηγέτες κομμάτων την Τετάρτη, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους σε μια εθνική ημέρα κινητοποιήσεων, στήνοντας οδοφράγματα και συγκεντρώσεις στα κέντρα των πόλεων.

Παρά τις υποσχέσεις για αλλαγή, ο 39χρονος θεωρείται περισσότερο ως συνέχεια παρά ως ρήξη. Προέρχεται από τη δεξιά και το κόμμα του Νικολά Σαρκοζί, πριν ενταχθεί στους κεντρώους του Μακρόν πριν από οκτώ χρόνια και θεωρείται ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του, έχοντας συμμετάσχει στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του προέδρου το 2017.

Με πληροφορίες από Guardian