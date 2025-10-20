Σελένα Γκόμεζ: «Παντρεύτηκα και έκλαιγα γιατί σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω»

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε ανοιχτά για την απρόσμενη αντίδραση που είχε στον γάμο της, εξηγώντας πως αρκετές φορές δυσκολεύεται να αποδεχτεί τις χαρούμενες στιγμές της ζωής.

Μιλώντας στο συνέδριο «Most Powerful Women» του Fortune, στην Ουάσινγκτον πριν λίγες ημέρες, η Σελένα Γκόμεζ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με μια παλιότερη δήλωσή της, ότι ένιωθε πως δεν άξιζε να βρίσκεται σε αυτήν την αίθουσα.

Παρότι μόνο η εταιρεία της, Rare Beauty, που ξεκίνησε το 2020, αξιολογείται σήμερα σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να δεχτεί τη χαρά στη ζωή της, επειδή συχνά ακολουθείται από έναν παράλογο φόβο ότι κάτι κακό θα συμβεί.

«Έτσι λειτουργώ προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι καλό στη ζωή μου, περιμένω ότι κάτι κακό θα ακολουθήσει», εξήγησε η 33χρονη.

«Οπότε, αντί να είμαι παρούσα και να λέω “Οκέι, κάναμε κάτι σπουδαίο” -που το αναγνωρίζω- σκέφτομαι: ‘Αυτό μπορεί να χαθεί αύριο. Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι δε θα συμβεί αυτό;’», συνέχισε.

Παράλληλα, εξήγησε πως συχνά "παγιδεύεται" σε αυτές τις σκέψεις, αντί να απολαύσει τις όμορφες στιγμές. ακόμα και στον γάμο της με τον Benny Blanco.

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μου εσωτερικό δίλημμα, όταν μου συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. Παντρεύτηκα και μετά ξέσπασα σε κλάματα, γιατί σκεφτόμουν: “Θα πεθάνω την επόμενη μέρα.” Απλά νομίζω πως είναι ένα μικρό θέμα ζωής αυτό», κατέληξε.