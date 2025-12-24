Σεισμός τώρα 5,7R στην Ταϊβάν - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός τώρα μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν, με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου να αναφέρει πως η δόνηση υπολογίστηκε στα 6 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού στην Ταϊβάν εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Taitung, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν τραυματίες ή ζημιές σε κτίρια, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι του νησιού επισήμαναν πως η δόνηση έγινε αισθητή σε διαφορετικά σημεία.