Σεισμός τώρα 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Σινδργκί του Μπαλικεσίρ της δυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών AFAD.

Ο σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία σημειώθηκε στις 10:06 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα, 09:06 ώρα Ελλάδος), σε εστιακό βάθος 6,97 χιλιομέτρων, και έγινε αισθητός και σε άλλες επαρχίες της δυτικής Τουρκίας.

Σεισμός τώρα στην Τουρκία: Η ανάρτηση Γερλικάγια

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικάγια, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του ότι οι ομάδες της AFAD και οι εμπλεκόμενοι φορείς ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα ή ζημιές.

«Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στους πολίτες μας που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας από κάθε καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή μεγάλες υλικές ζημιές, ωστόσο οι έλεγχοι συνεχίζονται.