Σεισμός τώρα 4,6R στο Κόσοβο - Αναφορές πως έγινε αισθητός στην Πρίστινα

Σεισμός τώρα μεγέθους 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης (10/2) στην περιοχή του Κοσόβου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Με βάση την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού στο Κόσοβο υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 19 χιλιόμετρα ανατολικά του Πρίζρεν και 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Τεάρτς στη Βόρεια Μακεδονία.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, με χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρουν πως την «ένιωσαν» ακόμα και σε βορειοανατολικές πόλεις του Κοσόβου, όπως την Πρίστινα.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για 4,8 Ρίχτερ, ωστόσο στην αναθεωρημένη εκδοχή της σεισμικής δόνησης γίνεται λόγος για 4,6 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί τυχόν ζημιές.