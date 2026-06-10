Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 46 νεκροί - Συνεχίζεται η αναζήτηση αγνοούμενων στα συντρίμμια

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα τις Φιλιππίνες, με τον νεότερο επίσημο απολογισμό να ανέρχεται σε 46 νεκρούς.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν σε περιοχές που επλήγησαν, αναζητώντας αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν εξαιτίας της δόνησης.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του Μιντανάο, είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε 45 νεκρούς και ανακοίνωσε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

Όμως, η καταμέτρησή της δεν λαμβάνει υπόψη τις σορούς που καταμέτρησε η πολιτική προστασία, σύμφωνα με την οποία, ο Τζόι Ντελούβιο, 39 ετών, βρέθηκε νεκρός στα συντρίμμια και αποτελεί το 46ο θύμα.

Φιλιππίνες: Εκατοντάδες οι μετασεισμοί

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται παρά τον κίνδυνο που εγείρουν οι μετασεισμοί.

Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες μετασεισμοί, ισχυροί και λιγότερο ισχυροί, μετά τον κύριο.

Οι περισσότεροι επιπλέον θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Δυτική Νταβάο. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Terrifying visuals from another school, Lumigo Integrated School, where students and teachers experienced intense shaking during a magnitude 7.8 earthquake in Brgy. E. Alegado, Glan, Sarangani Province, Philippines.



State of Calamity Just Declared in General Santos City. pic.twitter.com/mQkMWzSSBp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Η πιθανότερη αιτία

Διδάκτωρ Γεωλογίας και καθηγητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου των Φιλιππινών μίλησε για τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου (τοπική ώρα), την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου σχολικού ημερολογίου που καθιέρωσε το Υπουργείο Παιδείας της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Τζένεραλ Σάντος στο νησί Μιντανάο.

Το Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης. Η Τάφρος Σούλου εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της χερσονήσου Ζαμποάνγκα, η Τάφρος των Φιλιππίνων ακολουθεί την ανατολική ακτογραμμή του Μιντανάο από το νησί Σιαργκάο στα βόρεια έως την πόλη Μάτι της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ στα νότια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται η Τάφρος Κοταμπάτο, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του κύριου νησιού.

Η Τάφρος Κοταμπάτο έχει καμπύλο σχήμα με γενική βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθώντας την καμπυλωτή ακτογραμμή από το Σιντανγκάν στα βόρεια έως το Σαρανγκάνι στα νότια. Από εκεί συνεχίζει προς νότο, στρέφεται σταδιακά προς τα βορειοανατολικά, κατευθυνόμενη προς τα ινδονησιακά νησιά Σανγκίχε, όπου πλέον ονομάζεται Τάφρος Σανγκίχε.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις από τοπικά και διεθνή σεισμολογικά παρατηρητήρια, είναι πιθανό ότι ο σεισμός προκλήθηκε από ρήξη στο βόρειο τμήμα της Τάφρου Σανγκίχε ή στο νότιο τμήμα της Τάφρου Κοταμπάτο.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ