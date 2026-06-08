Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικό - Μία απλή εξήγηση

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες, καθώς πλέον «αγγίζει» τους 19.

Το επίκεντρο του σεισμού στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με διδάκτορα Γεωλογίας, βρίσκεται στο Μιντανάο, το οποίο περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τάφρος Σούλου εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της χερσονήσου Ζαμποάνγκα, η Τάφρος των Φιλιππίνων ακολουθεί την ανατολική ακτογραμμή του Μιντανάο από το νησί Σιαργκάο στα βόρεια έως την πόλη Μάτι της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ στα νότια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται η Τάφρος Κοταμπάτο, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του κύριου νησιού.

Τι ακριβώς είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» και πού εκτείνεται

Οι Φιλιππίνες, γεωγραφικά, ανήκουν στο νότιο κομμάτι του «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς», του πύρινου στέφανου του Ειρηνικού Ωκεανού. Πρόκειται για μία περιοχή στη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού όπου λαμβάνει χώρα μεγάλος αριθμός σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Έχει πεταλοειδές σχήμα 40.000 χιλιομέτρων και σχετίζεται με μία συνεχή σειρά ωκεάνιων τάφρων, ηφαιστειακών τόξων, και ηφαιστειακών ζωνών ή και κινήσεις τεκτονικών πλακών.

Περιλαμβάνει 452 ηφαίστεια και περιέχει πάνω από το 75% των ενεργών και ανενεργών ηφαιστείων του κόσμου, ενώ κάποιες φορές αποκαλείται και περι-Ειρηνική ζώνη ή περι-Ειρηνική σεισμική ζώνη.

Όπως έχει γίνει γνωστό, περίπου το 90% των σεισμών του κόσμου και το 81% των μεγαλύτερων σεισμών του κόσμου συμβαίνουν κατα μήκος του δακτύλιου της φωτιάς, μεταξύ αυτών και στις Φιλιππίνες.

Πίσω από το δαχτυλίδι της φωτιάς: Τεκτονικές πλάκες και υποβύθιση

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το δαχτυλίδι της φωτιάς είναι άμεσο αποτέλεσμα των τεκτονικών πλακών και της κίνησης και των συγκρούσεων των λιθοσφαιρικών πλακών.

Το ανατολικό τμήμα του δακτυλίου είναι αποτέλεσμα της βύθισης των πλακών Νάζκα και Κόκος κάτω από την δυτικώς κινούμενη Νοτιοαμερικανική Πλάκα. Η Πλάκα Κόκος βυθίζεται κάτω από την Καραϊβική Πλάκα στην Κεντρική Αμερική, την ώρα που ένα κομμάτι της Πλάκας του Ειρηνικού μαζί με τη μικρή Πλάκα Χουάν ντε Φούκα βυθίζονται κάτω από τη Βορειοαμερικανική Πλάκα.

Αξίζει να τονιστεί πως, κατά μήκος του βόρειου τμήματος, η πλάκα του Ειρηνικού, η οποία κινείται προς τα βορειοδυτικά, βυθίζεται κάτω από το τόξο των Αλεούτιων νήσων. Πιο δυτικά ακόμα, η πλάκα του Ειρηνικού βυθίζεται κατά μήκος των τόξων της χερσονήσου της Καμτσάτκα έως και πέρα από την Ιαπωνία.

Σε ό,τι αφορά τις Φιλιππίνες, οι οποίες ανήκουν στο νότιο κομμάτι, είναι και το πολυπλοκότερο. Συγκεκριμένα, ένας άριθμος μικρότερων τεκτονικών πλακών έρχεται σε σύγκρουση με την πλάκα του Ειρηνικού, και επεκτείνεται από τις νήσους Μαριάννες, τις Φιλιππίνες, το Μπουγκαινβίλ, την Τόνγκα, και τη Νέα Ζηλανδία.

Αυτό το κομμάτι δεν περιλαμβάνει την Αυστραλία, καθώς βρίσκεται στο κέντρο δικής της τεκτονικής πλάκας. Αντίστοιχα, η Ινδονησία βρίσκεται μεταξύ του δακτυλίου της φωτιάς κατά μήκος των βορειοανατολικών νησιών της και της Αλπικής ορογενετικής ζώνης κατά μήκος των νοτίων και δυτικών νησιών.