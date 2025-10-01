Σεισμός στις Φιλιππίνες: Χιλιάδες άστεγοι, δεκάδες νεκροί και φόβοι για νέες καταρρεύσεις

Περίπου 19 ώρες πέρασαν από τη στιγμή που ένας σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική ακτή του νησιού Σεμπού.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, τουλάχιστον 69 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

Σπίτια και παλιές εκκλησίες έχουν καταρρεύσει, γέφυρες έχουν ραγίσει και οχήματα έχουν καταρρεύσει, ενώ οι διασώστες αγωνίζονται να βρουν επιζώντες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Χιλιάδες άνθρωποι στο βόρειο τμήμα του Σεμπού πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, καθώς τα σπίτια τους χτυπήθηκαν από επαναλαμβανόμενους μετασεισμούς. Έχουν αναφερθεί εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια – οι κάτοικοι είπαν ότι τα σπίτια τους χόρευαν από τις δονήσεις. Στις νοσοκομεία επικράτησε χάος, καθώς εκατοντάδες θύματα μεταφέρθηκαν εκεί για περίθαλψη.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές και ζήτησαν εθελοντές με ιατρική εμπειρία για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των τραυματισμών. Οι παραμορφωμένοι και ραγισμένοι δρόμοι και οι κατεστραμμένες γέφυρες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι Φιλιππίνες είναι πολύ ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές. Βρίσκονται στον γεωλογικά ασταθή «δακτύλιο της φωτιάς» και στην πορεία των τυφώνων που σαρώνουν τον Ειρηνικό Ωκεανό κάθε χρόνο.

Επτά από τους νεκρούς του σεισμού ζούσαν σε ένα χωριό που είχε χτιστεί για να στεγάσει τα θύματα του τυφώνα Χαϊγιάν, ο οποίος έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες πριν από δώδεκα χρόνια, σκοτώνοντας περισσότερους από 6.000 ανθρώπους.

Ο σεισμός αυτός έπληξε την περιοχή μόλις μια εβδομάδα μετά από δύο τυφώνες που σκότωσαν πάνω από δώδεκα άτομα και προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Ο σούπερ τυφώνας Ragasa, γνωστός τοπικά ως Nando, έπληξε την περιοχή στα τέλη Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενος αμέσως από τον τυφώνα Bualoi, γνωστό τοπικά ως Opong. Τους προηγούμενους μήνες, μια εξαιρετικά βροχερή περίοδος μουσώνων προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, πυροδοτώντας οργή και διαμαρτυρίες για τα ημιτελή και υποβαθμισμένα συστήματα ελέγχου πλημμυρών, τα οποία αποδίδονται στη διαφθορά.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών έγινε αισθητός σε μεγάλα τμήματα του Σεμπού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της επαρχίας (που ονομάζεται επίσης Σεμπού), περίπου δύο έως τρεις ώρες με το αυτοκίνητο από τη βορειοανατολική ακτή, όπου έπληξε ο σεισμός.

«Ήταν ένας ισχυρός σεισμός από το σημείο όπου βρισκόμαστε και οι μετασεισμοί συνεχίζονται», δήλωσε ο Robel Suico, κάτοικος της πόλης Σεμπού, στο DZMM, έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό με έδρα την πρωτεύουσα Μανίλα. «Τώρα μένουμε έξω από το σπίτι μας για λόγους ασφαλείας», προσθέτει.

Ο δήμαρχος της πόλης Σεμπού, Νέστορ Αρτσιβαλ, αναφέρει ότι ο σεισμός προκάλεσε ελαφρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια. «Ήταν ισχυρός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κανένα σοβαρό περιστατικό», δηλώνει ο Αρτσιβαλ.

Ο Τζέιφορντ Μαράγκα βρισκόταν στη μέση του δείπνου του όταν το κτίριο στο οποίο βρισκόταν στην πόλη Cebu City ξαφνικά κλονίστηκε. «Ο φίλος μου και εγώ τρώγαμε στο εστιατόριο κοντά στην ώρα κλεισίματος, και τότε, μπαμ! Ήταν σαν να σταμάτησε η Γη να γυρίζει», είπε ο 21χρονος στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. Οι δύο κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι στο εστιατόριο, είπε ο Maranga, προσθέτοντας ότι ο φίλος του υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η Αγκνες Μέρζα στην πόλη Μπανταγιάν είδε τα πλακάκια της κουζίνας της να σπάνε. «Ένιωσα ότι θα πέσουμε όλοι κάτω. Είναι η πρώτη φορά που το βιώνω αυτό. Όλοι οι γείτονες έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους», είπε η 65χρονη επαγγελματίας φροντιστής. «Οι δύο έφηβοι βοηθοί μου κρύφτηκαν κάτω από ένα τραπέζι, γιατί αυτό τους είχαν μάθει στους προσκόπους», είπε η Μέρζα στο AFP.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, AFP, Reuters