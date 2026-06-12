Σεισμός στις Φιλιππίνες: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - «Σβήνουν» οι ελπίδες για τους αγνοούμενους

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών αλλά και των αγνοουμένων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την China Daily, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 38 αγνοούνται και 1.120 τραυματίστηκαν μετά τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νότια ακτή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες τη Δευτέρα.

Στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Εθνικό Συμβούλιο Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMC), αναφέρουν ότι η καταστροφή έπληξε περισσότερες από 86.000 οικογένειες και συνολικά πάνω από 390.000 άτομα. Περίπου 19.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 48 πόλεις και δήμους.

Από τον σεισμό επηρεάστηκαν δρόμοι, γέφυρες, αεροδρόμια και λιμενικές εγκαταστάσεις, έχοντας υποστεί ζημιές. Το Διεθνές Αεροδρόμιο General Santos μπορεί να φιλοξενήσει πτήσεις στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό για εμπορικές πτήσεις.

Συνολικά, περισσότερα από 3.700 άτομα έχουν αποσταλεί για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά.

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Οι μετασεισμοί δυσκολεύουν τα σωστικά συνεργεία

Σύμφωνα με τον Ρενέ Πουνσαλάν, υπεύθυνο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στην επαρχία Σαρανγκάνι, που υπέστη βαρύ πλήγμα, αν και αρκετοί δρόμοι άνοιξαν, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να διανέμονται τρόφιμα και νερό σε κατοίκους απομονωμένων περιοχών, πολλές από τις οποίες στερούνται ακόμη την ηλεκτροδότηση.

«Οι μετασεισμοί συνεχίζουν να μας επιβραδύνουν και επίσης έβρεξε τη νύχτα, χρειάστηκε έτσι να διακόψουμε για κάποιο χρόνο» τις επιχειρήσεις, δήλωσε.

Όσο για τους αγνοούμενους, οι έρευνες μπορεί να συνεχίζονται, αλλά οι ελπίδες για επιζώντες «σβήνουν».

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου (τοπική ώρα), την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου σχολικού ημερολογίου που καθιέρωσε το Υπουργείο Παιδείας της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Τζένεραλ Σάντος στο νησί Μιντανάο. Το Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης. Η Τάφρος Σούλου εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της χερσονήσου Ζαμποάνγκα, η Τάφρος των Φιλιππίνων ακολουθεί την ανατολική ακτογραμμή του Μιντανάο από το νησί Σιαργκάο στα βόρεια έως την πόλη Μάτι της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ στα νότια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται η Τάφρος Κοταμπάτο, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του κύριου νησιού.

Η Τάφρος Κοταμπάτο έχει καμπύλο σχήμα με γενική βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθώντας την καμπυλωτή ακτογραμμή από το Σιντανγκάν στα βόρεια έως το Σαρανγκάνι στα νότια. Από εκεί συνεχίζει προς νότο, στρέφεται σταδιακά προς τα βορειοανατολικά, κατευθυνόμενη προς τα ινδονησιακά νησιά Σανγκίχε, όπου πλέον ονομάζεται Τάφρος Σανγκίχε.

Με πληροφορίες από chinadailyasia.com