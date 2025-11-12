Σεισμός στην Κύπρο: «Δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος έχει γίνει ή όχι»

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με προσοχή την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται από το πρωί της Τετάρτης στην Κύπρο, τηρώντας στάση αναμονής.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η πιο πρόσφατη δόνηση είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ και σημειώθηκε περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά της Πάφου.

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, o σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημειώνει πως «η σεισμική δράση στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία τα οποία ελπίζουμε να συλλεγούν τις επόμενες ώρες ώστε να αξιολογήσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σεισμική δράση. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας», συμπληρώνει στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Παπαδόπουλος.

Σεισμός στην Κύπρο: «Προσοχή στις επόμενες 48 ώρες»

Από την πλευρά του o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι χρειάζεται προσοχή στις επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «έχει καθοριστική σημασία πού βρίσκεται το επίκεντρο, σε τι βάθος και επίσης τη διεύθυνση έχει το ρήγμα και τι μηχανισμός γίνεται για να προκληθεί ο σεισμός. Είναι τέσσερα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να ερμηνεύσουμε τον σεισμό, διαφορετικά δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και πολλές φορές κάνουμε και λάθη».

Για το πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο ο ίδιος εξήγησε ότι «δεν είναι μία τυπική μετασεισμική ακολουθία» και υπογράμμισε πως «φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε μία φάση εκτόνωσης, αλλά είναι πολύ επισφαλής αυτή η τοποθέτηση. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες για να δούμε την εξέλιξη στην πλήρη εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας και να επίσης να διερευνήσουμε τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα ρήγμα μπορεί να διεγείρει το άλλο και να έχουμε επίσης παράταση της σεισμικής δραστηριότητας και σε άλλες περιοχές».

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα οι δύο σεισμοί παρόλο που είχαν το ίδιο μέγεθος, τα επίκεντρά τους δεν συμπίπτουν.