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Σεισμός στην Ιαπωνία: Τους 28 έφτασαν οι νεκροί - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων

The LiFO team
The LiFO team
ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Τους 28 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε την Τρίτη στη νοτιοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση.

Παράλληλα, η ανακοίνωση τόνιζε ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.

Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν περίπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο.

Ζημιές προκάλεσε ο σεισμός στην Ιαπωνία

Ο προχθεσινός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Ο κόσμος που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν σημειώθηκε έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Χθες το απόγευμα κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις αρχές.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν κόσμο να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι σεισμός ήταν 6,8 βαθμών, εκτίμηση αρκετά κατώτερη της ιαπωνικής.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Ο νομός Κουμάμοτο είχε δοκιμαστεί από δυο καταστροφικούς σεισμούς πριν από μια δεκαετία, το 2016, όταν ο οριστικός απολογισμός των θυμάτων είχε φτάσει τους 273 νεκρούς και τους 2.800 και πλέον τραυματίες.

Στη συμβολή τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών κατά μήκος του δυτικού ορίου αυτού που είναι γνωστός ως ο «δακτύλιος της φωτιάς» του Ειρηνικού ωκεανού, η Ιαπωνία είναι από τις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα στον πλανήτη.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Το αρχιπέλαγος των περίπου 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει κατά κανόνα αρκετές εκατοντάδες αισθητούς σεισμούς κάθε χρόνια.

Οι περισσότεροι χαρακτηρίζονται ασθενείς, αν και οι ζημιές που προκαλούν ποικίλουν, ανάλογα με το σημείο όπου εκδηλώνονται και το εστιακό τους βάθος.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

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