Σεισμός στην Ιαπωνία: Τους 13 έφτασαν οι νεκροί - «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Τους 13 έφτασαν οι νεκροί του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης.

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, ενώ εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο στην Κουμαμότο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χαρτιού.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω», ανέφερε κάτοικος για τον σεισμό στην Ιαπωνία

Η Χιρόκο Ογκάτα, 75 ετών, διευθύνει ένα δημοφιλές εστιατόριο στην πόλη Γιατσούσιρο, στο Κουμαμότο.

Βρισκόταν στο εστιατόριο, το οποίο είχε κλείσει για εκείνη την ημέρα, όταν συνέβη ο σεισμός.

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/Flw9uDEQmv — The Associated Press (@AP) July 29, 2026

«Ξαφνικά ένιωσα μια δυνατή δόνηση και ξαφνιάστηκα και φοβήθηκα», λέει στο BBC.

«Ζω εδώ 75 χρόνια, αλλά δεν έχω ξαναζήσει τόσο ισχυρό σεισμό. Νόμιζα ότι θα πεθάνω».

Φωτ.: ΕΡΑ

«Πήγα αμέσως κάτω από ένα από τα τραπέζια, αλλά το τραπέζι κουνιόταν έντονα προς τα δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά… μαζί μου!».

Πιάτα και ποτήρια από το ράφι της κουζίνας άρχισαν να πέφτουν και να σπάνε στο πάτωμα, πρόσθεσε.

Φωτ.: ΕΡΑ

Σήμερα μαζεύει τα κομμάτια στο εστιατόριό της – αν και οι συνεχείς μετασεισμοί την κάνουν να νιώθει ανήσυχη.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Όλος ο χώρος είναι άνω-κάτω και δεν ξέρω πού να σταθώ. Αλλά πρέπει να βγάλουμε τα προς το ζην ξανανοίγοντας το εστιατόριό μας το συντομότερο δυνατό, γι’ αυτό καθαρίζω τον χώρο σήμερα», λέει.

«Δουλεύω λίγο, και μετά έχουμε άλλη μια μετασεισμική δόνηση… οπότε προχωράει πολύ αργά. Αν συνεχίσουμε να έχουμε τόσες πολλές μετασεισμικές δονήσεις, θα είναι πολύ αγχωτικό».

Με πληροφορίες από AFP και BBC