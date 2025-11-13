Σεισμός Κύπρος: «Η οροφή είναι τα 7 Ρίχτερ» είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Για τους διαδοχικούς σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ, που καταγράφηκαν χθες Τετάρτη (12/11) στην Κύπρο, μίλησε ο καθηγητής σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο σεισμολόγος, μεταξύ άλλων, προσδιόρισε ως «οροφή» των Ρίχτερ τα 7, και όχι τα 8. «Αυτό έχει μια τεράστια διαφορά στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής» εξήγησε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει εντελώς, αλλά σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο» ανέφερε επίσης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Σεισμός Κύπρος: Η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο

Η περιοχή αυτή της νοτιοδυτικής Κύπρου είναι η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο από το 1900 και η οροφή είναι το μέγεθος 7 της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τον σεισμολόγο, την ώρα που οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο στην Κύπρο ξεπερνούν τους 30 με ισχυρότερο τα 3,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα.

«Με αυτά τα μικρά μεγέθη μετασεισμών αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε ήδη περάσει τον κίνδυνο. Διατηρούμε όμως επιφύλαξη γιατί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή έχουν γίνει και μεγαλύτεροι σεισμοί» συμπλήρωσε σχετικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Αυτό θα μου επιτρέψει να επισημάνω και να πω ότι δεν είναι ακριβές. Ναι, το αρχαίο Κούριο πλησίον της Πάφου κατεστράφη από σεισμό, πιθανότατα το 370 μετά Χριστόν, αλλά ο μεγάλος σεισμός του 365 δεν έγινε στην Κύπρο αλλά στη νοτιοδυτική Κρήτη, όπως επαληθεύεται από πληθώρα ιστορικών αλλά και αρχαιολογικών στοιχείων. Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή δεν έχει το δυναμικό για σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ» κατέληξε ο σεισμολόγος.