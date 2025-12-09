Σεισμός Ιαπωνία: Άρθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι - «Πιθανή νέα μεγάλη δόνηση»

Οι αρχές στην Ιαπωνία ήραν το πρωί της Τρίτης όλες τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι, λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 30 ανθρώπους και οδηγώντας περίπου σε εκκενώσεις 90.000 κατοίκων.

Ο σεισμός στην Ιαπωνία σημειώθηκε στις 11:15 μ.μ. της Δευτέρας (τοπική ώρα), με επίκεντρο 80 χλμ. από τις ακτές της Αομόρι, σε βάθος 54 χλμ. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (JMA), υπήρχε αρχικά κίνδυνος για τσουνάμι έως και 3 μέτρων, με τα πρώτα κύματα, ύψους από 20 έως 70 εκατοστά, να καταγράφονται σε αρκετά λιμάνια.

Μέχρι το ξημέρωμα, η JMA υποβάθμισε τις προειδοποιήσεις σε συμβουλευτικό επίπεδο και στη συνέχεια τις απέσυρε πλήρως, χωρίς να έχουν αναφερθεί μεγάλες υλικές ζημιές.

Ιαπωνία: «Πιθανός νέος μεγάλος σεισμός μέσα στην εβδομάδα»

Η δόνηση καταγράφηκε ως «άνω του 6» στην ιαπωνική κλίμακα έντασης, επίπεδο που καθιστά δύσκολο το να σταθεί κανείς όρθιος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για νέο ισχυρό σεισμό, ενεργοποιώντας τη λεγόμενη «προειδοποίηση μεγα-σεισμού» που εφαρμόζεται στην περιοχή μετά την τραγωδία του 2011.

«Έχουμε αναφορές για 30 τραυματίες και μία πυρκαγιά», δήλωσε η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι.

Την ίδια ώρα, η East Japan Railway ανέστειλε ορισμένα δρομολόγιά της, ενώ άλλες γραμμές στη βόρεια Ιαπωνία αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Χιλιάδες σπίτια έμειναν για λίγο χωρίς ρεύμα, όμως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε το πρωί.

Οι εταιρείες Tohoku Electric Power και Hokkaido Electric Power ανακοίνωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες σε πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

Ιαπωνία: Η μνήμη του 2011

Η βορειοανατολική Ιαπωνία παραμένει η πιο σεισμογενής περιοχή στον πλανήτη, με τη χώρα να καταγράφει περίπου το 20% των παγκόσμιων σεισμών άνω των 6 βαθμών.

Η περιοχή είχε πληγεί καταστροφικά στις 11 Μαρτίου 2011, όταν ο σεισμός των 9 Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσαν σχεδόν 20.000 θανάτους και την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει πλέον προληπτικά μια εβδομαδιαία προειδοποίηση κάθε φορά που σημειώνεται μεγάλος σεισμός, βασισμένη στο γεγονός ότι δύο ημέρες πριν από τον σεισμό του 2011 είχε προηγηθεί δόνηση ίδιου μεγέθους με αυτή της Δευτέρας.

