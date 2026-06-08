Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί - Ήρθησαν οι περισσότερες προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες.

Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα (23:37 GMT) ανοιχτά της πόλης Τζένεραλ Σάντος, στο νησί Μιντανάο, το μεγαλύτερο νησί του νότιου τμήματος της χώρας και προκάλεσε, μεταξύ άλλων σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο Αγκριπίνο Ντασέρα, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην πόλη, ανέφερε πως ακόμη οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν την έκταση των ζημιών στην πόλη και να επαληθεύσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι περίπου 1,4 μέτρα στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν μετασεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί. Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Οι αρχές στις Φιλιππίνες αναφέρουν ότι οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι παραμένουν σε ισχύ, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται κύματα μετά τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που έπληξε το νότιο τμήμα της χώρας.

«Δεν θα άρουμε ακόμη την προειδοποίηση για τσουνάμι, καθώς εξακολουθούμε να καταγράφουμε κύματα τσουνάμι. Καταγράφηκαν επίσης διαταραχές στη στάθμη της θάλασσας», δήλωσε ειδικός επιστημονικής έρευνας στην κρατική υπηρεσία ηφαιστειολογίας, στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ONE News.

Τα κύματα είχαν ύψος «μερικά εκατοστά», προσθέτει.

Σύμφωνα με το BBC, ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την πόλη Νταβάο, που απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Φωτογραφίες από την πόλη κατέγραψαν ανθρώπους να τρέχουν να βρουν καταφύγιο.

EARTHQUAKE SHAKES ELEMENTARY SCHOOL FLAG CEREMONY



WATCH: The magnitude 7.8 earthquake shocks students and teachers during their Monday morning flag ceremony at Mahayahay Elementary School in Barangay Kilalag, Malita, Davao Occidental.



As seen in the video, a small structure… pic.twitter.com/y5LzSJpRNS — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Με πληροφορίες από BBC