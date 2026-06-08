Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τι τον προκάλεσε - Τουλάχιστον 15 οι νεκροί

Διδάκτωρ Γεωλογίας και καθηγητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου των Φιλιππινών μίλησε για τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους, μέχρι στιγμής, 15 άνθρωποι.

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου (τοπική ώρα), την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου σχολικού ημερολογίου που καθιέρωσε το Υπουργείο Παιδείας της χώρας για το σχολικό έτος 2026-2027, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Τζένεραλ Σάντος στο νησί Μιντανάο.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές της περιοχής, ενώ ο νεότερος απολογισμός αναφέρει πως 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

A 7.8-magnitude earthquake in the Philippines has killed at least one person, collapsing buildings, and sparking tsunami warnings across the region.



Authorities in the Philippines and Indonesia urged residents in affected coastal regions to move to higher ground immediately… pic.twitter.com/YrFu8HXFxx — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Η πιθανότερη αιτία

Το Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης. Η Τάφρος Σούλου εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της χερσονήσου Ζαμποάνγκα, η Τάφρος των Φιλιππίνων ακολουθεί την ανατολική ακτογραμμή του Μιντανάο από το νησί Σιαργκάο στα βόρεια έως την πόλη Μάτι της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ στα νότια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται η Τάφρος Κοταμπάτο, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του κύριου νησιού.

Η Τάφρος Κοταμπάτο έχει καμπύλο σχήμα με γενική βορειοδυτική κατεύθυνση, ακολουθώντας την καμπυλωτή ακτογραμμή από το Σιντανγκάν στα βόρεια έως το Σαρανγκάνι στα νότια. Από εκεί συνεχίζει προς νότο, στρέφεται σταδιακά προς τα βορειοανατολικά, κατευθυνόμενη προς τα ινδονησιακά νησιά Σανγκίχε, όπου πλέον ονομάζεται Τάφρος Σανγκίχε.

Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις από τοπικά και διεθνή σεισμολογικά παρατηρητήρια, είναι πιθανό ότι ο σεισμός προκλήθηκε από ρήξη στο βόρειο τμήμα της Τάφρου Σανγκίχε ή στο νότιο τμήμα της Τάφρου Κοταμπάτο.

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος του σεισμού

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 Ρίχτερ, ενώ διεθνή σεισμολογικά δίκτυα υπολόγιζαν το μέγεθός του μεταξύ 8 και 8,2 Ρίχτερ, δηλαδή περισσότερο από 30 φορές ισχυρότερο σε όρους απελευθερωμένης ενέργειας.

Καθώς συγκεντρώνονταν περισσότερα σεισμολογικά δεδομένα, το Phivolcs αναθεώρησε την εκτίμησή του στα 7,8 Ρίχτερ, ενώ τα διεθνή δίκτυα υποβάθμισαν τις δικές τους εκτιμήσεις στο ίδιο μέγεθος. Παράλληλα, τόσο οι τοπικοί όσο και οι διεθνείς φορείς αναθεώρησαν το εστιακό βάθος από τα αρχικά 10 χιλιόμετρα σε περίπου 40 χιλιόμετρα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος και το βάθος ενός σεισμού πρέπει πάντα να θεωρούνται προσωρινές. Η καταγραφή περισσότερων στοιχείων και μετασεισμών επιτρέπει στα σεισμολογικά παρατηρητήρια να βελτιώνουν τους υπολογισμούς τους.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η ενέργεια που απελευθερώνει ένας σεισμός 8 Ρίχτερ είναι περίπου 33 φορές μεγαλύτερη από εκείνη ενός σεισμού 7 Ρίχτερ. Η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση των πιθανών ζημιών στις υποδομές και των κινδύνων για ανθρώπινες ζωές.

Με βάση την τελική εκτίμηση των 7,8 Ρίχτερ, η αρχική μέτρηση του Phivolcs στα 7 Ρίχτερ υποεκτίμησε την απελευθερωμένη ενέργεια κατά περίπου 23 φορές, ενώ η αρχική διεθνής εκτίμηση των 8,1 Ρίχτερ την υπερεκτίμησε κατά περίπου πέντε φορές.

More wild footage from today’s massive earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Cdylad2d7W — Breaking911 (@Breaking911) June 8, 2026

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ανέρχεται πλέον σε 15, σύμφωνα με αξιωματούχους του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας της χώρας.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής της τοπικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, Ροντρίγκο Σοσμένια, οι 12 από τους 15 θανάτους καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσκσαργκέν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: το Νότιο Κοταμπάτο, το Σουλτάν Κουνταράτ, το Σαρανγκάνι και την πόλη Τζένεραλ Σάντος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Rappler, BBC