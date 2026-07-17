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Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι πρώτες πληροφορίες - Σημειώθηκε ανοικτά της πολιτείας Τσιάπας

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΞΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της πολιτείας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός καταγράφηκε κοντά στο Πουέρτο Μαδέρο, λιμάνι και αλιευτική πόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 13 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Σύμφωνα με το USGS, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό: Πιθανό να εκδηλωθούν «επικίνδυνα κύματα»

Οι αμερικανικές γεωλογικές αρχές ανέφεραν ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι για περιοχές του Ειρηνικού που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Όπως επισημαίνεται, είναι πιθανό να εκδηλωθούν «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» σε ακτές που βρίσκονται σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Με πληροφορίες από Sky News

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