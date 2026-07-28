Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Από πιθανή διαρροή αερίου η έκρηξη στο Mall - Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Τηλεοπτικό κανάλι στην Ιαπωνία μεταδίδει πως αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις επίσημες αρχές της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία στην περιφέρεια της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας επιβεβαίωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον σεισμό, ωστόσο από έκρηξη σε σπίτι.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που μετέδωσε πλάνα με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έξω από το εμπορικό κέντρο της πόλης Κασίμα, είχε χαθεί η επικοινωνία με περίπου 20-30 εργαζομένους. Ο δεύτερος όροφος αυτού του εμπορικού κέντρου, του Aeon Mall, κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Το mall στην Ιαπωνία, όπου υπάρχουν αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους μετά από έκρηξη / Φωτ.: EPA

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Διαλυμένο το εμπορικό κέντρο

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Ένας εκπρόσωπος του Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε παραμένουν ασαφή. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

Ο Καζούγια Τσουρουνάγκα είπε στο κανάλι TBS ότι πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε η έκρηξη, την ώρα που μάζευε τα πιάτα που έσπασαν από τον σεισμό μέσα σε μια παμπ που απέχει περίπου 300 μέτρα από το Aeon. «Ήταν τεράστια. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε και, επειδή ο άνεμος φυσούσε προς τα εδώ, ήταν σαν να έπεφτε επάνω μας ηφαιστειακή τέφρα», εξήγησε.

Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου. Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται επίσης γέφυρες εν μέρει κατεστραμμένες, κτίρια που έχουν μισογκρεμιστεί και βαγόνια με εμπορεύματα που ανατράπηκαν στις ράγες. Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.27, τοπική ώρα, στο νησί Κιούσου και ηταν μεγέθους 7,1 βαθμών. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία ήραν οι αρχές λίγο αργότερα.

Οι αρχές ερευνούν την πιθανότητα διαρροής αερίου σχετικά με την έκρηξη που καταγράφηκε στο εμπορικό κέντρο / Φωτ.: EPA

Εξετάζεται διαρροή αερίου για την έκρηξη στο εμπορικό κέντρο στην Ιαπωνία

Την ίδια ώρα, το βράδυ της Τρίτης, ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές έχουν λάβει αναφορές για διαρροή αερίου στο εμπορικό κέντρο, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν αυτή προκάλεσε την έκρηξη.

«Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η αιτία της έκρηξης, όμως υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχε διαρροή αερίου. Η κεντρική παροχή έχει διακοπεί και η αστυνομία, η πυροσβεστική και οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας πραγματοποιούν έρευνες», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής οι ιαπωνικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων από την έκρηξη στο εμπορικό κέντρο.

Με πληροφορίες από NHK, BBC