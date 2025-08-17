Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 29 τραυματίες

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ συγκλόνισε την κεντρική Σουλαουέζι της Ινδονησίας, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν έντρομοι από τα κτίρια τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε μικρό εστιακό βάθος μόλις 1 χιλιομέτρου, έπληξε την περιφέρεια Πόσο και έγινε αισθητός σε γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με αναφορές, μια εκκλησία υπέστη ζημιές, ενώ τμήματα μιας άλλης εκκλησίας που βρισκόταν υπό ανακαίνιση κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του σεισμού, παγιδεύοντας αρκετά άτομα κάτω από τα συντρίμμια.

Βίντεο από το Πόσο δείχνει πιστούς συγκεντρωμένους σε εκκλησία να ψέλνουν ύμνους όταν ξαφνικά σημειώθηκαν οι δονήσεις. Καθώς οι σεισμικές δονήσεις εντάθηκαν, η λειτουργία σταμάτησε απότομα, με τον κόσμο να ουρλιάζει και να τρέχει πανικόβλητος προς τις εξόδους.

Ένα άλλο βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τον έντονο σεισμό μέσα σε ένα παντοπωλείο. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους, σύμφωνα με την BNPB.

Το γεγονός αυτό έρχεται έναν μήνα μετά τον γιγαντιαίο σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της ρωσικής Άπω Ανατολής, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι που κατευθύνθηκε προς την Ιαπωνία, τη Χαβάη και τη δυτική ακτή των ΗΠΑ. Ήταν ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ και πυροδότησε προειδοποιήσεις σε Κίνα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Νέα Ζηλανδία, αλλά και τόσο μακριά όσο στο Περού, τη Χιλή και το Μεξικό.

Μετά τον σεισμό της Κυριακής δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, όπου συγκλίνουν τεκτονικές πλάκες της Γης και προκαλούν μεγάλο αριθμό σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έναν από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στην Ινδονησία το 2022, όταν ένας ρηχός σεισμός 5,6 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τσιαντζούρ στη Δυτική Ιάβα. Πάνω από 7.729 άτομα τραυματίστηκαν και πολλοί παραμένουν αγνοούμενοι μέχρι σήμερα, ενώ περισσότερα από 62.628 σπίτια υπέστησαν ζημιές σε 16 περιφέρειες στην επαρχία Τσιαντζούρ και στις γύρω περιοχές.

Με πληροφορίες από The Independent