Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών Ρίχτερ. σημειώθηκε στην Τουρκία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της πόλης Μπελίκεσιρ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 5,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων, ενώ τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για σεισμό 6 Ρίχτερ.

Η ιστοσελίδα stonisi μεταδίδει ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λέσβο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες.