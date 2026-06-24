Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Καλιφόρνια - Ακολούθησαν έξι μετασεισμοί

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στη Βόρεια Καλιφόρνια, με επίκεντρο την κομητεία Μεντοσίνο.

Ο σεισμός προκάλεσε αισθητές δονήσεις σε ευρύτερες περιοχές της πολιτείας και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές στις περιοχές Ρέντινγκ και Σάστα.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 08:10 (τοπική ώρα) και είχε επίκεντρο περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Ρέντγουντ Βάλεϊ και της μικρής πόλης Ουκάια, ενώ βρισκόταν περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Γουίλιτς. Το επίκεντρο εντοπίστηκε ανατολικά του αυτοκινητοδρόμου 101, ο οποίος διασχίζει την κομητεία Μεντοσίνο.

Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και προκάλεσε πτώση μεγάλων επίπλων και ζημιές σε παλαιότερα κτίρια. Ωστόσο, μέχρι τις 09:00 το πρωί δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι εξαιτίας του σεισμού.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων και σημειώθηκε σε περιοχή της Βόρειας Καλιφόρνιας που είναι γνωστή για την έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ, ελαφρώς ανατολικότερα του αρχικού επίκεντρου, ενώ μέσα στην επόμενη ώρα καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις μεγέθους 2,6 έως 2,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το USGS.

Οι κάτοικοι της κομητείας Σάστα αισθάνονται κατά καιρούς ισχυρούς σεισμούς που προέρχονται από τις παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το «Τριπλό Σημείο Σύγκλισης του Μεντοσίνο» (Mendocino Triple Junction), ανοιχτά του Ακρωτηρίου Μεντοσίνο. Πρόκειται για μία γεωλογικά ιδιαίτερα ενεργή περιοχή, όπου συναντώνται και αλληλεπιδρούν τρεις τεκτονικές πλάκες.

Με πληροφορίες από Record Searchlight