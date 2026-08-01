Σεισμός 4,7 βαθμών κοντά στη Νάπολη - 26 τραυματίες, εκκενώσεις και καταρρεύσεις

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σεισμό μεγέθους 4,7 βαθμών που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής την περιοχή των Φλεγραίων Πεδίων, κοντά στη Νάπολη, στη νότια Ιταλία.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 19:46 και προκάλεσε διακοπές ρεύματος, προβλήματα στις μετακινήσεις και ζημιές σε προβλήτα στο Ποτσουόλι. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία 40 χρόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian.

Τμήμα βραχώδους πλαγιάς κατέρρευσε, όπως και ορισμένα κτίρια που δεν κατοικούνταν. Τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στο Ποτσουόλι, κοντά στο επίκεντρο, εξαιτίας κατολισθήσεων.

Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, φοβούμενοι ότι τα κτίριά τους μπορεί να υποστούν νέες ζημιές ή να καταρρεύσουν.

«Ήταν ζωντανός από θαύμα», είπε στο Reuters μέλος σωστικού συνεργείου για έναν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις τριών χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη Νάπολη, στο νησί Ίσκια και μέχρι τη χερσόνησο του Σορέντο.

Σύμφωνα με το ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η δόνηση εντάσσεται σε συνεχιζόμενη σεισμική ακολουθία. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν περίπου 60 ακόμη δονήσεις, ανάμεσά τους μία μεγέθους 3,1 βαθμών στις 05:47 το πρωί, η οποία έγινε αισθητή στο Μπακόλι, στο Ποτσουόλι και στη Νάπολη.

Μεγάλες ζημιές στο Ποτσουόλι

Οι σοβαρότερες ζημιές καταγράφηκαν στο Ποτσουόλι, όπου τμήμα κτιρίου κατέρρευσε και μεγάλα κομμάτια από μπάζα καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Μέχρι στιγμής, εννέα κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται.

«Φοβηθήκαμε. Βγήκαμε όλοι από τα σπίτια μας, γιατί ήταν αδύνατο να μείνουμε μέσα», είπε κάτοικος της περιοχής. «Ο σεισμός κράτησε πολύ και ήταν πολύ ισχυρός. Δεν ξέρουμε πια τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε στον δρόμο με πολύ μικρά παιδιά και κανείς δεν έχει έρθει να μας πει τι θα γίνει».

Οι πυροσβέστες δέχθηκαν επίσης κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και για ζημιές σε πυλώνα υψηλής τάσης που τροφοδοτεί την περιοχή Ανιάνο της Νάπολης. Το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περίπου 100.000 νοικοκυριών.

Ζημιές σε κατοικίες μετά το σεισμό στη Νάπολη / Φωτ.: EPA

Προβλήματα σε λιμάνι και μετακινήσεις

Η προβλήτα στο Ποτσουόλι κρίθηκε ακατάλληλη για χρήση και ανεστάλησαν τα δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων προς τα νησιά.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια υψηλής ταχύτητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιβάτες περίμεναν έως και έξι ώρες, ενώ αρκετά τρένα άλλαξαν διαδρομή.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, Νέλο Μουζουμέτσι, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί, προειδοποιώντας ότι η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μέλος σωστικού συνεργείου προειδοποίησε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων στη βραχώδη πλαγιά. Όπως είπε, προβλήματα είχαν εντοπιστεί εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο και οι τοπικές αρχές γνώριζαν την κατάσταση.

«Το βουνό μπορεί να συνεχίσει να καταρρέει, γι’ αυτό η περιοχή παραμένει επικίνδυνη», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian