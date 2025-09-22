Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού κέντρου, το επίκεντρο της νέας αυτής σεισμικής δόνησης, ήταν 57 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ, με εστιακό βάθος επτά χιλιομέτρων.

Μάλιστα, ο σεισμός ήταν αισθητός τόσο στη Μυτιλήνη, όσο και τη Χίο.

Αξίζει να σημειωθεί, πως τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.