Σεισμός 4,4R στην Τουρκία: Προειδοποίηση σεισμολόγου για 7 Ρίχτερ στη γραμμή Ρόδος - Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στο Μπαλικεσίρ της Τουρκίας, με τους σεισμολόγους της γειτονικής χώρας να κάνουν λόγο για «σεισμική καταιγίδα» στην περιοχή.

Ο σεισμολόγος Καθηγητής Σουλεϊμάν Παμπάλ ανέφερε πως «η πραγματική απειλή» δεν βρίσκεται στη Μπαλικεσίρ, αλλά πιο νότια, ανάμεσα στη γραμμή της Κρήτης και της Ρόδος, όπου, όπως είπε, «αναμένεται μεγάλος σεισμός μεγέθους 7 έως 8 Ρίχτερ».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής Υπηρεσίας Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο πρώτος σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01:06) στην περιοχή Σινδργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ, σε βάθος περίπου 11 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε ακόμη δονήσεις, με ισχυρότερη εκείνη των 4,4 Ρίχτερ στις 09:41 το πρωί, γεγονός που κάνει τους επιστήμονες να μιλούν για μια «σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη».

Σεισμός στην Τουρκία: Η προειδοποίηση σεισμολόγου

«Βιώνουμε μια ανώμαλη κατάσταση» δήλωσε ο Παμπάλ στο CNN Türk. «Στην περιοχή εκδηλώνονται τέσσερις ή πέντε σεισμοί κάθε μέρα. Έχουμε δει παρόμοια φαινόμενα στο Αιγαίο φέτος. Η αφρικανική τεκτονική πλάκα βυθίζεται βαθύτερα και προκαλεί μαγματικές κινήσεις. Αυτή η δραστηριότητα μετατοπίζεται ανατολικά και εκδηλώνεται με σεισμούς».

Ο ίδιος τόνισε ότι το φαινόμενο δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη, αλλά προειδοποίησε ότι «ο πραγματικός μεγάλος σεισμός θα εκδηλωθεί ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο», όπου «ιστορικά έχουν σημειωθεί επτά σεισμοί άνω των 7,5 Ρίχτερ».

Ο Παμπάλ υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη ανενεργά ρήγματα από το Μπαντίρμα έως τη Σαγγαρία, αλλά και από την Κώνια έως την Καραμάν, που αν ενεργοποιηθούν, «θα μπορούσαν να προκαλέσουν σεισμούς άνω των 6 Ρίχτερ».

Τα δεδομένα της AFAD επιβεβαιώνουν περισσότερους από 15.000 μικροσεισμούς στη δυτική Τουρκία μέσα σε λίγους μήνες, με την επιστημονική κοινότητα να παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα στον αιγαιακό και μικρασιατικό χώρο, που συνιστά ένα από τα πιο ενεργά σεισμικά τόξα της Μεσογείου.

Με πληροφορίες από Hurriyet