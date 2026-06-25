Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Υπάρχουν ζωντανοί εκεί μέσα και δεν έρχεται κανείς να τους σώσει», καταγγέλλουν κάτοικοι

Αντιμέτωπη με τους χειρότερους σεισμούς των τελευταίων βρίσκεται η Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 1.000 τραυματίστηκαν από τους δύο σεισμούς της Τετάρτης, οι οποίοι έπληξαν πυκνοκατοικημένες πολιτείες της χώρας. Ο αριθμός των θυμάτων θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμμια.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πρωτεύουσα, το Καράκας, και στη γειτονική πόλη Λα Γκουάιρα, όπου, σύμφωνα με την ανθρωπιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, καταστράφηκαν περισσότερα από 100 κτίρια. Παράλληλα, εντείνονται οι φόβοι για τον αριθμό των θυμάτων στις γειτονικές πόλεις, όπου πολλοί άνθρωποι ζουν σε επισφαλείς κατοικίες χτισμένες στις πλαγιές των λόφων.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι υπηρεσίες διάσωσης της Βενεζουέλας «έχουν υποβαθμιστεί» και οι υποδομές της «έχουν αφεθεί να σαπίσουν», την ώρα που ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιδεινώνοντας τις προκλήσεις της ανάκαμψης.

«Οι σεισμοί αναμένεται να αποτελέσουν τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες», σημειώνουν οι NYT.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Υπάρχουν ζωντανοί και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει»

Κάτοικοι της Βενεζουέλας πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους ή αναζητώντας τις οικογένειές τους στην Κατία Λα Μαρ της πολιτείας Λα Γκουάιρα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Σε δηλώσεις τους στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, περιέγραψαν τις τελευταίες εφιαλτικές ώρες.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν τη δύναμη ή το θάρρος να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο 49χρονος Λάρι Ρόχας, καθώς στεκόταν μπροστά από ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει, στο οποίο έχει παγιδευτεί η οικογένειά του.

«Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει», αναφέρει μια γυναίκα, η οποία περιμένει νέα σχετικά με την κόρη της που φέρεται να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου 12 ορόφων.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ο ΟΗΕ «κινητοποιείται πλήρως» για να στηρίξει τους πληγέντες

Παράλληλα, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ δηλώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν «κινητοποιηθεί πλήρως» μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, κρίνοντας ότι απαιτείται «μια μαζική, συλλογική προσπάθεια» για να στηριχθεί η χώρα.

«Έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως για να στηρίξουμε τον πληθυσμό της Βενεζουέλας (…) Τις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί μια μαζική συλλογική προσπάθεια, ώστε να στηρίξουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και να βοηθήσουμε τις πληγείσες κοινότητες» ανέφερε.

Με πληροφορίες από New York Times, AFP, BBC





