Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1000 οι νεκροί - Πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι

Στους 1.430 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο Χόρχε Ροντρίγκες.

Όπως ανακοίνωσε ο Ροντρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ακόμη 3.142 έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 920 νεκρούς.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπέρασε τις 55.000, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εισέρχονται στο πλέον κρίσιμο στάδιο.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από έναν μεγάλο σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό ζωντανών ανθρώπων, κάτω από τα ερείπια. Καθώς συμπληρώνονται σχεδόν τρία 24ωρα από την καταστροφή, ολοένα και περισσότερες διεθνείς ομάδες διάσωσης φτάνουν στη χώρα για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Όπως ειπώθηκε, οι έρευνες για την αναζήτηση αγνοουμένων συνεχίζονται. Μάλιστα, ένας άνθρωπος ανασύρθηκε ζωντανός έπειτα από σχεδόν 72 ώρες εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια.

Η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών της Ισπανίας (UME), η οποία συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Βισταμάρ της Λα Γκουάιρα, μιας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα, η ισπανική ομάδα είχε λάβει πληροφορίες ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι σε πολυκατοικία της περιοχής, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν ο άνθρωπος που διασώθηκε βρισκόταν στο ίδιο κτίριο. Οι διεθνείς οργανισμοί υπενθυμίζουν ότι μετά το πρώτο τριήμερο οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται σημαντικά, εκτός εάν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στη Βενεζουέλα

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έρχονται νέες φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που αντιμετωπίζουν τόσο οι διασώστες όσο και οι κάτοικοι της Βενεζουέλας.

Κατεστραμμένα κτίρια, σωροί από συντρίμμια και γειτονιές που έχουν ισοπεδωθεί συνθέτουν το σκηνικό στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς.

Ως προς τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι από τα ξημερώματα συνεχίζεται η μεταφορά μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σ' αυτές.

Σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ διακρίνεται αυτοκινητοπομπή με εκσκαφείς και άλλα βαρέα μηχανήματα.

Ωστόσο, σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας, όπως η Λα Γκουάιρα, κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους τις προσπάθειες διάσωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν δει κρατικά συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση βαρέων μηχανημάτων θεωρείται απαραίτητη για την απομάκρυνση των συντριμμιών και τον απεγκλωβισμό επιζώντων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές στο Καράκας επιδιώκουν να παρουσιάσουν την εικόνα μιας συντονισμένης και ισχυρής κρατικής ανταπόκρισης στην καταστροφή.

Με πληροφορίες από Sky News