Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 920 νεκροί και 50.000 αγνοούμενοι - Αποδοκιμασίες κατά της Ροντρίγκες

Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν συγγενείς εγκλωβισμένων και κάτοικοι του Καράκας, την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανεπαρκή ανταπόκριση στην τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί.

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», της φώναξαν κατά την επίσκεψή της την Παρασκευή (26/6), σε συνοικία της πρωτεύουσας, όπου κατέρρευσε πολυκατοικία.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 920, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Όπως προειδοποίησε, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

«Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου»

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα την Τετάρτη, με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, ισοπέδωσαν χιλιάδες κτίρια, κυρίως στη Λα Γουάιρα, κοντά στο Καράκας. Εκεί, κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια, ζητώντας επειγόντως βαρύ εξοπλισμό για να μετακινήσουν τα ερείπια.

«Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί», δήλωσε ο Μάρλον Οτσόα, που επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου, καταγγέλλοντας την έλλειψη των απαραίτητων μέσων για τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σχεδόν 48 ώρες μετά την καταστροφή, διεθνής βοήθεια αρχίζει να φτάνει στη χώρα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστολή δύναμης 250 ατόμων, έχοντας ήδη διαθέσει οικονομική βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων και αποστείλει πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

«Ελάχιστες ελπίδες» να βρεθούν ζωντανοί

Ωστόσο, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν. Ο επικεφαλής χιλιανής διασωστικής ομάδας, Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν πλέον «ελάχιστες ελπίδες» να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα ερείπια, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται πλέον κυρίως στην ανάσυρση θυμάτων.

Στη Λα Γουάιρα, η οργή των κατοίκων μεγαλώνει. Πολλοί προσπαθούν μόνοι τους να απεγκλωβίσουν συγγενείς τους, ενώ καταγγέλλουν την απουσία του κρατικού μηχανισμού. «Οι αρχές είναι άχρηστες. Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος, δύο Κινέζοι και πέντε Ισπανοί πολίτες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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