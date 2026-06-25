Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 188 νεκροί - Στις πληγείσεις περιοχές η Ροντρίγκες

Ανησυχία για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα, έπειτα από τους απανωτούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, που χτύπησαν τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (24/6).

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας το βράδυ της Τετάρτης, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η καταστροφή έπληξε μια χώρα που ήδη αντιμετώπιζε χρόνια οικονομική κρίση, η οποία είχε αφήσει μεγάλο μέρος των υποδομών της σε εύθραυστη κατάσταση, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης.

Σε ορισμένες περιοχές, διασώστες εργάζονταν ασταμάτητα μέσα στα συντρίμμια, από το βράδυ έως και την Πέμπτη. Σε άλλες, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την έλλειψη βοήθειας.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες, επικεφαλής του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας και αδελφός της μεταβατικής προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί και περίπου 200 παραμένουν παγιδευμένοι.

Πρόσθεσε ότι 1.520 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τουλάχιστον 250 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας, ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο. Η πρόεδρος Ροντρίγκες δήλωσε ότι η περιοχή «έχει μετατραπεί σε ζώνη καταστροφής» και ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την ανάπτυξη βαρέων μηχανημάτων, ώστε να επιταχυνθούν οι προσπάθειες διάσωσης.

Η ίδια μάλιστα έχει μεταβεί στην περιοχή, σύμφωνα με τον Χόρχε Ροντρίγκες.

«Είναι κάτω από τις πλάκες μπετόν και δεν υπάρχει κανένα μηχάνημα για να τον βγάλει έξω», δήλωσε κάτοικος της Λα Γκουάιρα, της οποίας ο 19χρονος γιος πιστεύεται ότι έχει παγιδευτεί στα ερείπια της επταώροφης πολυκατοικίας τους.

Οι διασώστες ήταν ελάχιστοι στην παραθαλάσσια πρωτεύουσα της πολιτείας, επίσης ονομαζόμενη Λα Γκουάιρα, όπου εθελοντές έσκαβαν με γυμνά χέρια.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε τρόφιμα ούτε φάρμακα. Καταφέραμε να βγούμε εγκαίρως και έχουμε μόνο ελαφρούς τραυματισμούς. Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα», δήλωσε ο 64χρονος κάτοικος.

Όπως είπε, έχασε το σπίτι και την επιχείρησή του και αναγκάστηκε να μείνει στον δρόμο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Άλλοι κάτοικοι της Λα Γκουάιρα αναζητούσαν τρόφιμα και νερό. Δημοσιογράφοι του Reuters έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε δύο καταστήματα της περιοχής.

Το κύριο αεροδρόμιο του Καράκας, που βρίσκεται στη Λα Γκουάιρα, παρέμεινε κλειστό την Πέμπτη λόγω ζημιών που υπέστη. Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες κατά τη διάρκεια των σεισμών έδειχναν σκηνές πανικού, με οροφές να καταρρέουν.

Utter devastation. Buildings flattened/severely damaged after the double M7.0+ earthquakes hit Venezuela 😭pic.twitter.com/awXpMRkv2r — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

Οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους

Πολλοί βρίσκονταν στα σπίτια τους όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί, καθώς ήταν αργία. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια που σείονταν και ξεχύθηκαν στους δρόμους, ενώ κτίρια κατέρρεαν σε ολόκληρο το Καράκας και τις γειτονικές παράκτιες περιοχές.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, το σκηνικό έμοιαζε με ταινία τρόμου», δήλωσε κάτοικος του Καράκας.

«Έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω από τα συντρίμμια. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας κατέβαινε με το μωρό του, όλοι οι γείτονες κατέβαιναν. Αλλά από εκείνο το κτίριο είδα μόνο μία οικογένεια να βγαίνει έξω», ανέφερε.

Κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στην παραθαλάσσια πόλη Μορόν της πολιτείας Καραμπόμπο, κατέρρευσαν σπίτια, ενώ δεν υπήρχε ούτε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Τρία παιδιά συγκαταλέγονται στους τουλάχιστον οκτώ νεκρούς της περιοχής, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Έμιλι Ριέρα.

Περισσότεροι από 35.000 αγνοούμενοι

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μοντέλα πρόβλεψης για την εκτίμηση του αριθμού των θυμάτων, ανακοίνωσε ότι οι νεκροί πιθανότατα θα ανέρχονται σε χιλιάδες, ενώ υπάρχει σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσουν τις 10.000.

Ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για την καταγραφή αγνοουμένων και προωθήθηκε από ηγέτες της αντιπολίτευσης της χώρας ανέφερε ότι λίγο μετά τη 1:30 μ.μ. τοπική ώρα περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι καταγράφονταν ως αγνοούμενοι.

Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει κάθε αναφορά ξεχωριστά.

Ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η χώρα βρίσκεται στο όριο μεταξύ της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής τεκτονικής πλάκας και έχει πληγεί στο παρελθόν από καταστροφικούς σεισμούς, μεταξύ των οποίων και εκείνος του 1812, ο οποίος εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή σε περίπου 30.000 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από Reuters