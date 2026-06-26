Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 920 ο αριθμός των νεκρών

Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Τον νέο απολογισμό των νεκρών ανακοίνωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας.

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, εκτός από τους νεκρούς, αυξήθηκαν και οι τραυματίες, με τον αριθμό τους να έχει φτάσει τις 3.360, ενώ παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για τους αγνοούμενους που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Στην ενημέρωσή του, ο Ροντρίγκες έδωσε στη δημοσιότητα και άλλα στοιχεία, όπως, ότι έχουν υποστεί ζημιές 383 κτίρια, μεταξύ των οποίων 13 νοσοκομεία και 25 εμπορικά κέντρα.

Ο ίδιος προσθέτει ότι έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον 1.000 ακόμη έργα υποδομής και τέλος, αναφέρει ότι 243 άτομα έχουν διασωθεί από τη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5, σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού την Τετάρτη το βράδυ, ενώ ο δεύτερος ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα από το 1900.

Βενεζουέλα: Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000

Με τη Βενεζουέλα να αντιμετωπίζει ίσως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της, όλο και περισσότερες διεθνείς ομάδες διάσωσης σπεύδουν στη χώρα για να συνδράμουν στις έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων.

Ο Ροντρίγκες είπε πως 871 διασώστες από χώρες του εξωτερικού βρίσκονταν στη χώρα σήμερα το απόγευμα. Στις χώρες που στέλνουν συνεργεία περιλαμβάνονται το Μεξικό, το Ελ Σαλβαδόρ και η Ισπανία. Το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάσει μια μεγάλη πιθανότητα, ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τις 10.000, γεγονός που θα καθιστούσε αυτούς τους σεισμούς μεταξύ των φονικοτέρων στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

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«Εδώ υπήρχε ένα μικρό εμπορικό κέντρο», λέει η Νατάσα μία μητέρα που περιμένει νέα για τις κόρες της. Η Νατάσα βρισκόταν δίπλα στο κατεστραμμένο κτίριο στη Λα Γκουάιρα. «Εκεί δούλευαν οι δύο κόρες μου», λέει στο BBC. Οι αγνοούμενες κόρες της είναι 22 και 23 ετών.

«Ήταν με τις φίλες τους. Θέλω απλώς να βρεθούν. Έχω πίστη και ελπίδα ότι είναι εκεί. Θέλω απλώς να γυρίσουν πίσω σε μένα. Είναι ό,τι έχω, σας παρακαλώ».

«Ήταν ανατριχιαστικό, ήταν σαν να βρισκόμουν σε ταινία τρόμου»

Ο Muir Gibb, καθηγητής στο The British School του Καράκας, παρακολουθούσε τον αγώνα Σκωτίας-Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ένα μπαρ όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Όπως περιέγραψε στο BBC News Channel πώς «το πάτωμα άρχισε να τρέμει» και «κομμάτια από τον τοίχο και τα τζάμια άρχισαν να πέφτουν».

«Ακόμη και το να περπατήσω ήταν δύσκολο», προσθέτει, επειδή το πάτωμα «ήταν σαν υγρό». Κατά την επιστροφή του στην πολυκατοικία είδε ότι «όλοι οι τοίχοι είχαν ρωγμές και ζημιές» και πως «ήταν ανατριχιαστικό, ήταν σαν να βρισκόμουν σε ταινία τρόμου».

Με πληροφορίες από BBC