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Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 920 ο αριθμός των νεκρών

Eντείνεται η ανησυχία για τους αγνοούμενους που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια

The LiFO team
The LiFO team
Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 920 ο αριθμός των νεκρών Facebook Twitter
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Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Ο νέος απολογισμός ανακοινώθηκε σήμερα από το προεδρείο του κοινοβουλίου της χώρας.

Οι τραυματίες φέρεται να έχουν ξεπεράσει τους 2.980, ενώ εντείνεται η ανησυχία για τους αγνοούμενους που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5, σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού την Τετάρτη το βράδυ, ενώ ο δεύτερος ήταν ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα από το 1900.

Με τη Βενεζουέλα να αντιμετωπίζει ίσως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην ιστορία της, όλο και περισσότερες διεθνείς ομάδες διάσωσης σπεύδουν στη χώρα για να συνδράμουν στις έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων.
 

 
 
 
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