Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί - Κατέρρευσαν πάνω από 100 κτίρια στη Λα Γκουάιρα

Οι επίσημες αρχές της Βενεζουέλας έδωσαν -το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος)- στη δημοσιότητα αναθεωρημένο απολογισμό νεκρών και τραυματιών, από τον διπλό σεισμό της Τετάρτης.

Στους 589 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Όπως δήλωσε, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 2.980, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ο ρόλος της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης

Την ίδια ώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι η έκταση των καταστροφών στη Βενεζουέλα οφείλεται όχι μόνο στη σφοδρότητα των σεισμών, αλλά και στη χρόνια υποβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Ο Μάθιου Μπλάκετ, αναπληρωτής καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο CNN ότι η πολυετής οικονομική κρίση και η εκτεταμένη διαφθορά στη Βενεζουέλα είχαν ως αποτέλεσμα πολλά κτίρια να έχουν κατασκευαστεί χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη ή να μην έχουν συντηρηθεί επαρκώς.

Η Βενεζουέλα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει επηρεάσει και την ποιότητα των κατασκευών.

Αν και οι σημερινοί αντισεισμικοί κανονισμοί της χώρας θεωρούνται σύγχρονοι, μεγάλο μέρος των κτιρίων που κατέρρευσαν είχε ανεγερθεί τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970, πριν από την εφαρμογή αυστηρότερων προδιαγραφών.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Μαζικές καταρρεύσεις κτιρίων

Ο γιος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανέφερε μάλιστα ότι τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν στο Καράκας ήταν παλιές κατασκευές εκείνης της περιόδου.

Ο Μπλάκετ σημειώνει επίσης ότι πολλά σπίτια και πολυκατοικίες χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής άνθησης της χώρας, όταν συχνά γίνονταν εκπτώσεις στην ποιότητα των υλικών και της κατασκευής.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επισημαίνουν ότι ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως η Κατία Λα Μαρ, αποτελούνται κυρίως από μεγάλες συγκροτήσεις κοινωνικών κατοικιών που κατασκευάστηκαν επί προεδρίας Ούγκο Τσάβες, σε μια περίοδο ταχείας πληθυσμιακής αύξησης, όταν οι οικοδομικοί κανονισμοί ενδέχεται να μην εφαρμόζονταν με αυστηρότητα.

Παράλληλα, πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια δεν ενισχύθηκαν ποτέ σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.

«Στο Σαν Φρανσίσκο, μετά τους μεγάλους σεισμούς της δεκαετίας του 1980, υπήρξαν κρατικά κίνητρα και χρηματοδότηση για την αντισεισμική ενίσχυση των κτιρίων. Έγιναν επιθεωρήσεις και όσα δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές κρίθηκαν ακατάλληλα. Στη Βενεζουέλα αυτό δεν συνέβη ποτέ», ανέφερε ο Μπλάκετ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, Ραφαέλε Ντε Ρίζι, σημείωσε ότι το βασικό ερώτημα είναι πόσο, από το μεγάλο μέρος, του σημερινού κτιριακού αποθέματος κατασκευάστηκε πριν από την εφαρμογή των νέων αντισεισμικών κανονισμών ή δημιουργήθηκε ανεπίσημα, εκτός θεσμικού πλαισίου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, την περιοχή που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές από τους δύο σεισμούς.

Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, οι περιοχές Καραμπαγέδα και Κατία Λα Μαρ έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή περίπου 11.500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Μια περιοχή που έχει γνωρίσει ξανά την καταστροφή

Σύμφωνα με το CNN, η Λα Γκουάιρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη και στο παρελθόν με μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Βενεζουέλας.

Τον Δεκέμβριο του 1999, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τεράστιες κατολισθήσεις που έθαψαν σπίτια και οχήματα κάτω από τόνους λάσπης.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταστροφή, ενώ ερευνητές του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας εκτιμούν ότι περίπου 15.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται, περισσότερες από 15.000 κατοικίες καταστράφηκαν και περίπου 75.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημο απολογισμό των θυμάτων εκείνης της τραγωδίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι και αυτή τη φορά η πλήρης εικόνα των καταστροφών ίσως χρειαστεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες για να αποτυπωθεί.

Καταληκτικά, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, οι αρχές επιβεβαιώνουν σταδιακά και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο Κινέζοι υπήκοοι, ένας 56χρονος Ιταλοβενεζουελανός, καθώς και τουλάχιστον τρεις Ισπανοί πολίτες.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δήλωσε ότι 99 Ισπανοί εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ άλλοι τέσσερις παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από CNN