Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 32 οι νεκροί - «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν»

Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, έχοντας ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 32 άτομα, με φόβους ότι ο αριθμός αναμένεται να μεγαλώσει κατά πολύ.

Παράλληλα, μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν βοήθεια.

Στους 32 οι νεκροί στη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι οι δύο σεισμοί προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό 700.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανέφερε επίσης ότι διασώστες από άλλες χώρες θα φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.



Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσφορά του να βοηθήσει τη χώρα μετά τους σεισμούς.

Φωτ.: ΕΡΑ

Νωρίτερα, η Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού οι διαδοχικοί σεισμοί προκάλεσαν την κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα και οδήγησαν στο κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Βενεζουέλας.

Η ανάρτηση Τραμπ για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις ήταν «τεράστιας κλίμακας» και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να συνδράμει στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας ήταν και οι δύο τεράστιας κλίμακας και έχουν προκαλέσει έναν καταστροφικό αριθμό θανάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν. Έχω δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να είναι έτοιμες να κινηθούν άμεσα. Θα είμαστε δίπλα στους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές», έγραψε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) προειδοποιεί ότι είναι πιθανός μεγάλος αριθμός θυμάτων.

Φωτ.: ΕΡΑ

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και ομάδων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, εφόσον ζητηθεί επισήμως από τις αρχές της Βενεζουέλας.

Μήνυμα συμπαράστασης από τη Ματσάδο

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έστειλε μήνυμα στήριξης στους συμπατριώτες της.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

A staggering 100,000 people are presumed dead after one of the deadliest earthquakes of the century struck Caracas, the capital of Venezuela, Wednesday. https://t.co/cyNd1Kyky9 pic.twitter.com/Lbs2aNk5sH — California Post (@californiapost) June 25, 2026

«Η καρδιά μου, η αγκαλιά μου και οι προσευχές μου είναι μαζί με κάθε σπίτι της Βενεζουέλας σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στο X. «Εύχομαι η δύναμη, η γαλήνη και η αλληλεγγύη να επικρατήσουν ανάμεσά μας μπροστά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.



Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.



Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

Η έλλειψη σήματος κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας έχει επιδεινώσει την αγωνία πολλών οικογενειών, ιδίως μεταξύ των περισσότερων από 7,7 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης.

Οι σεισμικές δονήσεις από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Βενεζουέλας

Ο σεισμός της Τετάρτης ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στη χώρα σημειώθηκε το 1900, όταν μία σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 έπληξε τις ακτές της βόρειας Βενεζουέλας, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Το επίκεντρο εκείνου του σεισμού βρισκόταν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού της Τετάρτης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο δεύτερος σεισμός της Τετάρτης ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος, με μέγεθος 7,5. Ο πρώτος σεισμός – μόλις 40 δευτερόλεπτα νωρίτερα – με μέγεθος 7,2, κατατάσσεται ως ο τέταρτος μεγαλύτερος σεισμός στη χώρα, αμέσως μετά από έναν σεισμό του 2018.

Με πληροφορίες από CNN και Guardian