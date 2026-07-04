Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί - Οικογένειες έξω από «πρόχειρο νεκροτομείο» για την αναγνώριση των θυμάτων

Οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα έχουν πλέον ξεπεράσει τους 2.600.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τουλάχιστον 2.645 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Όπως μετέδωσε το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας, οι τραυματίες ανέρχονται σε 12.666, ενώ περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων παραμένει έντονη, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 50.000.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Οδύσσεια για τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους

Σε μια αποθήκη του λιμανιού στη Λα Γκουάιρα, η οποία έχει μετατραπεί σε πρόχειρο νεκροτομείο, εκτυλίσσονται καθημερινά δραματικές σκηνές. Οικογένειες που έχουν ήδη περάσει ημέρες αναζητώντας τους συγγενείς τους σε νοσοκομεία, καταφύγια και ανάμεσα στα ερείπια, περιμένουν για ώρες με την ελπίδα να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

Οι αρχές καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την ανάσυρση των θυμάτων, αλλά και τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησής τους.

Το μέγεθος της καταστροφής έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των κρατικών υπηρεσιών, αναγκάζοντας τις αρχές να καταφύγουν σε προσωρινές λύσεις. Με τις διαθέσιμες υποδομές να μην επαρκούν, πολλές σοροί έχουν τοποθετηθεί σε υπαίθριους χώρους ή σε πρόχειρες σκηνές.

Κάτω από τον καυτό ήλιο, δεκάδες οικογένειες περιμένουν με αγωνία και φόβο, ελπίζοντας είτε σε ένα θαύμα είτε σε μια απάντηση που θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα, περιγράφει το BBC.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Δεν υπάρχουν διασώστες» - Η απάντηση Ροντρίγκες για την καθυστέρηση των αρχών

Εν μέσω της συσσωρευμένης οργής για την «αργή» αντίδραση της κυβέρνησης στις επιχειρήσεις διάσωσης, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίζονται την κρίση.

«Τις πρώτες 24 ώρες, το προσωπικό που αναπτύχθηκε ήταν 4.000 δημόσιοι λειτουργοί. Μέσα σε 48 ώρες, είχαμε 19.000 ανθρώπους» στους τόπους της καταστροφής, ανέφερε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι στις 24 Ιουνίου στην πόλη Λα Γκουάιρα βρίσκονταν περίπου 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους 6.461 διασώθηκαν, ενώ περισσότεροι από 13.000 βγήκαν από τα συντρίμμια μόνοι τους ή με τη βοήθεια συγγενών και φίλων.

Μπροστά στα συντρίμμια, κάτοικοι επιμένουν ότι δικοί τους άνθρωποι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και καταγγέλλουν πως οι αρχές είναι απούσες.

Η 58χρονη Μάιρα Σεκέιρα λέει πως ο ανιψιός της βρίσκεται θαμμένος κάτω από τα συντρίμμια. «Προσπαθήσαμε να φτάσουμε σ’ αυτόν, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά μηχανήματα ούτε προσωπικό να μας βοηθήσει. Δεν υπάρχουν διασώστες».

Παρόμοιες διαμαρτυρίες διατυπώνονται από την πρώτη στιγμή, με κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι αρχές παραμένουν αδρανείς, παρά την ενίσχυση από 27 χώρες, οι οποίες απέστειλαν ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία και σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο αρκετοί επιζώντες δηλώνουν ότι αισθάνονται πως μεγαλύτερη στήριξη έλαβαν από ξένες αποστολές και εθελοντές. Η τραγωδία άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη, με πολλούς να διανυκτερεύουν σε χώρους στάθμευσης, γήπεδα και πρόχειρους υπαίθριους καταυλισμούς.

Η 25χρονη Νοέμι Κοντρέρας κατέφυγε σε πάρκο του Καράκας που έχει μετατραπεί σε προσωρινό καταφύγιο, όμως, όπως λέει, δεν αισθάνεται ασφαλής. «Φοβάμαι ότι αν κοιμηθώ θα μου πάρουν το παιδί μου», δηλώνει, καθώς κυκλοφορούν φήμες για περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων.

Με πληροφορίες από BBC

