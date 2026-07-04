Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί - Οικογένειες έξω από «πρόχειρο νεκροτομείο» για την αναγνώριση των θυμάτων

Οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα έχουν πλέον ξεπεράσει τους 2.600.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, τουλάχιστον 2.645 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Όπως μετέδωσε το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας, οι τραυματίες ανέρχονται σε 12.666, ενώ περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων παραμένει έντονη, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τις 50.000.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Οδύσσεια για τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους

Σε μια αποθήκη του λιμανιού στη Λα Γκουάιρα, η οποία έχει μετατραπεί σε πρόχειρο νεκροτομείο, εκτυλίσσονται καθημερινά δραματικές σκηνές. Οικογένειες που έχουν ήδη περάσει ημέρες αναζητώντας τους συγγενείς τους σε νοσοκομεία, καταφύγια και ανάμεσα στα ερείπια, περιμένουν για ώρες με την ελπίδα να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους.

Οι αρχές καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την ανάσυρση των θυμάτων, αλλά και τη δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησής τους.

Το μέγεθος της καταστροφής έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των τοπικών υπηρεσιών, αναγκάζοντας τις αρχές να καταφύγουν σε προσωρινές λύσεις. Με τις διαθέσιμες υποδομές να μην επαρκούν, πολλές σοροί έχουν τοποθετηθεί σε υπαίθριους χώρους ή σε πρόχειρες σκηνές.

Κάτω από τον καυτό ήλιο, δεκάδες οικογένειες περιμένουν με αγωνία και φόβο, ελπίζοντας είτε σε ένα θαύμα είτε σε μια απάντηση που θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα, περιγράφει το BBC.

Με πληροφορίες από BBC

