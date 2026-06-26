Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί - Συνεχίζεται η αναζήτηση των αγνοούμενων

Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση των αγνοούμενων στη Βενεζουέλα μετά τους δύο φονικούς σεισμούς, από τους οποίους έχουν πεθάνει τουλάχιστον 235 άνθρωποι.

Ο απολογισμός αναμένεται να ανέβει, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες θανάτους.

«Δυστυχώς, υποδεχτήκαμε 235 ανθρώπους που διακομίστηκαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή πέθαναν με την άφιξή τους στις δομές υγείας μας», είπε ο υπουργός Υγείας Κάρλος Αλβαράδο στη δημόσια τηλεόραση.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 1.520 ανθρώπους.

Η περιοχή που υπέστη το πιο σκληρό πλήγμα είναι η πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, που έκλεισε λόγω των ζημιών που υπέστη, και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια λα Μαρ, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια.

Οργανώνεται διευνής βοήθεια για την παροχή βοήθειας στη Βενεζουέλα

Όπως ανέφερε ο Αντόνιο Μπερμούδες. «Υπάρχει σημείο από όπου νεαρή, η Τζένιφερ, που έμενε στον 11ο όροφο, μου απάντησε. Αλλά δεν έχουμε κανένα εργαλείο, κανένα μέσο για να βοηθήσουμε» να βγει από τα συντρίμμια, εξήγησε.

Η Λίσμπετ Βάσκες, 37 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι δικοί της κατάφεραν να σωθούν πηδώντας από παράθυρα του οικογενειακού διαμερίσματος την τελευταία στιγμή καθώς το κτίριο «κατέρρεε εντελώς». «Ήταν τρομακτικό», είπε. «Γείτονες σε χαμηλότερους ορόφους θάφτηκαν, προσπαθούμε να τους βγάλουμε».

«Δεν μας απομένει πλέον τίποτα. Τίποτα, ούτε καν η δύναμη ή το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», δήλωσε ο Λάρι Ρόχας, 49 ετών, μπροστά στον σωρό από χαλάσματα στον οποίο είναι θαμμένοι συγγενείς του.

«Χρειαζόμαστε να έρθει να βοηθήσει κόσμος. Εδώ κοριτσάκι έχει παγιδευτεί από χθες βράδυ, μπορούμε να τη βγάλουμε, χρειαζόμαστε έναν εκσκαφέα», τόνισε ο Ντάνι Ρίσο, άλλος κάτοικος του ίδιου κτιρίου, 48 ετών.

Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν «μεγάλη», «ταχεία» και «αποτελεσματική» βοήθεια, διά στόματος του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι στέλνει σωστικά συνεργεία και αποδεσμεύει ποσό 150 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί βοήθεια μέσω «εταίρων» των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

#Venezuela | Following the international call for assistance issued by the Venezuelan authorities, the #Swiss Rescue Chain has departed from Zurich for Caracas.



The mission mobilizes 80 specialists, 8 search dogs, and 18 tons of equipment. Upon arrival, the teams will coordinate… pic.twitter.com/LP8hJQddod — Swiss MFA (@SwissMFA) June 26, 2026

Η Βραζιλία, δυο υπήκοοι της οποίας έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό, σύμφωνα με την Μπραζίλια, ανακοίνωσε επίσης πως στέλνει βοήθεια στη γειτονική χώρα. Όπως και η Κίνα, η Ινδία, χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, ακόμη και το Ιράν, παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, παρότι έχει υποστεί το ίδιο πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

Οι ισχυροί σεισμοί

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μερικές ώρες μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Τετάρτη στις 18:04 (στη 01:04 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με δεδομένα του ινστιτούτου γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε τη χώρα τουλάχιστον από το 1900.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί.

Στην πρωτεύουσα, όπου κατέρρευσαν πολλά κτίρια, δρόμοι ήταν γεμάτοι θραύσματα σπασμένων γυαλιών και πολύς κόσμος πέρασε τη νύχτα έξω, αρκετός μέσα στο αυτοκίνητό του, αν είχε, καθώς η γη συνέχιζε να τρέμει από τους μετασεισμούς.

Venezuela races to search for survivors after quakes kill at least 235.



Rescue efforts are struggling, with bodies still visible under debris hours after the quakes, while time ran out for some of those who were trapped and injuredhttps://t.co/VEzL7XkGP2 pic.twitter.com/tEQXYkTi7M — AFP News Agency (@AFP) June 26, 2026

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης από τον υπουργό Εσωτερικών, τον Ντιοσντάντο Καμπέγιο, που ανακοίνωσε παράλληλα πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο ώστε «να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα».

Καθώς το διεθνές αεροδρόμιο στη Μαϊκετία έκλεισε εξαιτίας των «σοβαρών ζημιών σε υποδομές του», όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες προχθές, το Καράκας θα βασιστεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα, στη μητροπολιτική ζώνη, για να γίνουν παραδόσεις διεθνούς βοήθειας.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ