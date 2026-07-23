Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Σχεδόν έναν μήνα μετά ψάχνουν ακόμα στα συντρίμμια - Σχεδόν 5.400 οι νεκροί

Έναν μήνα μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, οι αρχές συνεχίζουν να αναθεωρούν τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προσωρινά επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 5.398, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή.

Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν και χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 5.346 θανάτους, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ταυτοποίησης και ανάσυρσης των θυμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματίες παραμένουν στους 16.740, ενώ περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι άστεγοι. Συνολικά 23.335 σεισμόπληκτοι φιλοξενούνται σε 107 προσωρινούς καταυλισμούς, αρκετοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδομές, όπως πόσιμο νερό και αποχετευτικό δίκτυο.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Άγνωστος ο ακριβής αριθμός των αγνοούμενων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός αγνοουμένων. Λίγες ημέρες μετά την καταστροφή, ο ΟΗΕ είχε εκτιμήσει ότι οι αγνοούμενοι θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τις 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις περιορίζουν τον αριθμό τους κοντά στις 10.000.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν, διασώστες από τη Βενεζουέλα και πολλές χώρες του εξωτερικού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς 6.462 ανθρώπους. Ωστόσο, αρκετές οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα χαλάσματα, ελπίζοντας να εντοπίσουν τις σορούς τους.

Πλέον, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, την απομάκρυνση των ερειπίων και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των έργων αποκατάστασης.

Παράλληλα, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες δεσμεύτηκε ότι έως το τέλος του έτους θα παραδοθούν 4.000 νέες κατοικίες στους σεισμόπληκτους, ενώ άλλες 10.000 προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2027.

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, το κοινοβούλιο ενέκρινε νέο νομοθετικό πλαίσιο που διευκολύνει τόσο την ανέγερση νέων κατοικιών όσο και την αγορά υφιστάμενων ακινήτων για τη στέγαση των πληγέντων.