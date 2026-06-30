Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 1.943 ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό 

Σχεδόν 2.000 είναι οι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά τους φονικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που έφεραν τη χώρα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της.

Σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες, από τους σεισμούς πέθαναν τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 10.571.

Οι φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί κι άλλο εντείνονται, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

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Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες περιέγραψε τους σεισμούς ως τη «πιο βίαιη φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Οι διασώστες στη Βενεζουέλα συνεχίζουν το εξαντλητικό έργο τους με όση δύναμη έχουν. Στρέφουν το βλέμμα προς τον δρόμο και κάνοντας νοήματα σε όλους να μείνουν σιωπηλοί. Τα οχήματα στον δρόμο σταματούν να κινούνται. Οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν. Οι εκσκαφείς σωπαίνουν, περιγράφει το BBC.

Ένας διασώστης σκύβει και βάζει το αυτί του σε μια τρύπα που μόλις κατάφεραν να ανοίξουν σε μια πλάκα από μπετόν. Ένας άλλος φωτίζει το σημείο με έναν φακό.

Προσπαθούν να ακούσουν ήχους επιζώντων που καλούν σε βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια ενός 12ώροφου κτιρίου που βρισκόταν δίπλα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα.

Είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη.

Δίπλα στο κατεστραμμένο κτίριο, ο Miguel Oscar Nunez κρατά την ανάσα του, συγκεντρωμένος μαζί με άλλες οικογένειες που είχαν αγαπημένα πρόσωπα μέσα στο κτίριο. Το μοναδικό παιδί του Miguel - ο 34χρονος γιος του Angel - ζούσε εκεί.

«Ο γιος μου, όπως εκατοντάδες άλλοι, είναι παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως περισσότερη υποστήριξη από τις αρχές για να τους απεγκλωβίσουμε. Είναι πιθανό ο σεισμός να μην τον έχει σκοτώσει, αλλά μπορείτε να φανταστείτε αν πεθάνει εξαιτίας της αμέλειας των αρχών», λέει ο Miguel Oscar, χωρίς να μπορεί να κρύψει την οργή του.

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Οι περισσότεροι καταγγέλλουν την αργή αντίδραση της πολιτείας.

«Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε πολύ αργά και είναι πολύ αργή. Αρχικά ήταν μόνο άνθρωποι της κοινότητας που ήρθαν να βοηθήσουν. Η αστυνομία ήρθε απλώς να ελέγξει, αλλά δεν βοήθησε. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν απογοητευτική και ανίκανη», καταγγέλλουν.

«Δεν έχω χάσει την ελπίδα μου, αλλά είμαι συντετριμμένος. Ο νόμος της φύσης είναι ότι ένας πατέρας πρέπει να πεθαίνει πριν από τον γιο του. Φανταστείτε αν ο γιος σας πεθάνει ξαφνικά», λέει ο Miguel.

Υπάρχουν περιοχές της πολιτείας Λα Γκουάιρα όπου οι ομάδες έρευνας δεν έχουν προλάβει ακόμη να φτάσουν. Το BBC συνάντησε τη Deilisbeth Herreira σε ένα νοσοκομείο στην πόλη, όπου έψαχνε στις λίστες τραυματιών και νεκρών. Ψάχνει τις κόρες της ηλικίας 12 και 13 ετών. Η Herreira ήταν στη δουλειά όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Πιστεύει ότι είναι πιθανό τα κορίτσια να ήταν στο σπίτι, αλλά ψάχνει παντού, για κάθε ενδεχόμενο, μήπως ήταν έξω και έχουν επιβιώσει.

«Δεν έχω βοήθεια από κανέναν. Δεν έχουν σταλεί μηχανήματα ή διασώστες για να σκάψουν στα συντρίμμια. Είναι σαν να σε έχουν αφήσει μόνο σου να βρεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα», λέει και προσθέτει:

«Οι κόρες μου ήταν ήσυχα, μελετηρά κορίτσια. Τις θέλω πίσω με κάθε κόστος».

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ