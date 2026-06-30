Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Αν πεθάνει εξαιτίας της αμέλειας τους;» - Κάτοικοι κατηγορούν την κυβέρνηση για ανικανότητα

«Ησυχία!» φωνάζουν οι διασώστες στη Βενεζουέλα, στρέφοντας το βλέμμα προς τον δρόμο και κάνοντας νοήματα σε όλους να μείνουν σιωπηλοί. Τα οχήματα στον δρόμο σταματούν να κινούνται. Οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν. Οι εκσκαφείς σωπαίνουν.

Ένας διασώστης σκύβει και βάζει το αυτί του σε μια τρύπα που μόλις κατάφεραν να ανοίξουν σε μια πλάκα από μπετόν. Ένας άλλος φωτίζει το σημείο με έναν φακό.

Προσπαθούν να ακούσουν ήχους επιζώντων που καλούν σε βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια ενός 12ώροφου κτιρίου που βρισκόταν δίπλα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα.

Είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη και σκότωσαν τουλάχιστον 1.700 ανθρώπους. Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες χαρακτήρισε τους σεισμούς τη «πιο βάναυση φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Στεκόμενος δίπλα στο κατεστραμμένο κτίριο, ο Miguel Oscar Nunez κρατά την ανάσα του, συγκεντρωμένος μαζί με άλλες οικογένειες που είχαν αγαπημένα πρόσωπα μέσα στο κτίριο. Το μοναδικό παιδί του Miguel - ο 34χρονος γιος του Angel - ζούσε εκεί.

Στιγμές αγωνίας περνούν, αλλά οι διασώστες δεν ακούν τίποτα. Η σιωπή τελειώνει και η εργασία συνεχίζεται.

«Ο γιος μου, όπως εκατοντάδες άλλοι, είναι παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια. Αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως περισσότερη υποστήριξη από τις αρχές για να τους απεγκλωβίσουμε. Είναι πιθανό ο σεισμός να μην τον έχει σκοτώσει, αλλά μπορείτε να φανταστείτε αν πεθάνει εξαιτίας της αμέλειας των αρχών», λέει ο Miguel Oscar, με οργή στο πρόσωπό του.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν απογοητευτική και ανίκανη»

Ο Kevin Montilla επίσης κατοικούσε στο κτίριο. Εκείνος ήταν στη δουλειά, αλλά η σύζυγός του Luzmary και η 16χρονη κόρη του Jhoerliyzmar ήταν στο σπίτι όταν χτύπησε ο σεισμός.

«Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε πολύ αργά και είναι πολύ αργή. Αρχικά ήταν μόνο άνθρωποι της κοινότητας που ήρθαν να βοηθήσουν. Η αστυνομία ήρθε απλώς να ελέγξει, αλλά δεν βοήθησε. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν απογοητευτική και ανίκανη», λέει ο 34χρονος.

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Όπως αναφέρει το BBC,στο σημείο υπήρχαν ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα και την Κολομβία και πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις. Δύο εκσκαφείς, καθώς και ένας γερανός που σήκωνε πλάκες μπετόν, βρίσκονταν εκεί.

Αλλά οι οικογένειες που περίμεναν στην άκρη του δρόμου έλεγαν ότι πολύτιμες ημέρες είχαν χαθεί πριν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια.

«Δεν έχω χάσει την ελπίδα μου, αλλά είμαι συντετριμμένος. Ο νόμος της φύσης είναι ότι ένας πατέρας πρέπει να πεθαίνει πριν από τον γιο του. Φανταστείτε αν ο γιος σας πεθάνει ξαφνικά», λέει ο Miguel.

Το κτίριο ήταν ένα από αρκετά σε ένα συγκρότημα ιδιοκτησίας του κράτους. Αυτός ο παράγοντας, καθώς και η εξέχουσα τοποθεσία του, είναι ίσως ο λόγος που προσέλκυσε την προσοχή των ομάδων διάσωσης.

«Δεν έχουν σταλεί μηχανήματα ή διασώστες για να σκάψουν στα συντρίμμια»

Υπάρχουν όμως περιοχές της πολιτείας Λα Γκουάιρα όπου οι ομάδες έρευνας δεν έχουν καν φτάσει ακόμη. Το BBC συνάντησε τη Deilisbeth Herreira σε ένα νοσοκομείο στην πόλη, όπου έψαχνε στις λίστες τραυματιών και νεκρών. Ψάχνει τις κόρες της ηλικίας 12 και 13 ετών. Η Herreira ήταν στη δουλειά όταν χτύπησε ο σεισμός.

Πιστεύει ότι είναι πιθανό τα κορίτσια να ήταν στο σπίτι, αλλά ψάχνει παντού, για κάθε ενδεχόμενο, μήπως ήταν έξω και έχουν επιβιώσει.

«Δεν έχω βοήθεια από κανέναν. Δεν έχουν σταλεί μηχανήματα ή διασώστες για να σκάψουν στα συντρίμμια. Είναι σαν να σε έχουν αφήσει μόνο σου να βρεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα», λέει, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της.

«Οι κόρες μου ήταν ήσυχα, μελετηρά κορίτσια. Τις θέλω πίσω με κάθε κόστος», προσθέτει.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Περισσότερα από 58.000 κτίρια καταστράφηκαν

Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα, ο οποίος άφησε δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια πιθανότατα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν σε όλη την πληγείσα περιοχή.

Τα δεδομένα βασίζονται σε πληροφορίες δορυφορικού ραντάρ υψηλής ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία που συλλέχθηκαν στις 25 Ιουνίου, την επόμενη μέρα των σεισμών, σύμφωνα με τους ερευνητές Κόρεϊ Σερ και Τζέιμον Βαν Ντεν Χεκ του κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον.

«Πρόκειται για μια προκαταρκτική και ταχεία αξιολόγηση» που «αντανακλά μια απότομη αλλαγή στην επιφάνεια», γράφουν οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι αυτός ο αριθμός θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως δείκτης και δεν έχει επαληθευτεί επί του πεδίου.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ