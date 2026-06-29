Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Περισσότεροι από 1.700 οι νεκροί - «Πολλοί ψάχνουν με ό,τι εργαλεία έχουν τους συγγενείς τους στα ερείπια»

Περισσότεροι από 1.700 είναι οι νεκροί μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών.

Τον νεότερο απολογισμό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Στη νέα ενημέρωση, αναφέρεται ότι τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι πέθαναν, 5.034 τραυματίστηκαν και 15.866 έχουν μείνει άστεγοι.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Σε απόγνωση όσοι περιμένουν ακόμη νέα από τις οικογένειές τους

Οι σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές και τα σωστικά συνεργεία στη χώρα, εντείνουν το κλίμα απελπισίας σε όσους περιμένουν ακόμη νέα για τις οικογένειές τους που αγνοούνται κάτω από τα ερείπια. Πολλοί ψάχνουν «με ό,τι εργαλεία έχουν τους συγγενείς τους στα ερείπια», σύμφωνα με το BBC.

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«Η 39χρονη Καρολάιν Ζέρπα προσπαθεί να διασώσει τον πατέρα και τον αδελφό της από κάτω από τα ερείπια με τα χέρια της στη Λα Γκουάρδια», αναφέρει το BBC, στο οποίο η γυναίκα δήλωσε: «Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά μόνο με μία αξίνα».

Τελικά, όπως μεταδίδει το μέσο, έφτασαν εκσκαφείς και σκύλοι ανίχνευσης, αλλά πιστεύει ότι είναι πολύ αργά και αισθάνεται ότι οι δυνάμεις που έφθασαν, δεν θα είναι αρκετές για να βοηθήσουν.

Η προσοχή της έχει μετατοπιστεί από τη διάσωση στην ανάσυρση – για να βρει τα λείψανα της οικογένειάς της, ώστε να τους δώσει μια αξιοπρεπή ταφή.

«Έχασα την ανιψιά μου και τον κουνιάδο μου. Πιστεύω ότι αν είχαν έρθει νωρίτερα (οι διασώστες και οι εκσκαφείς), θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι», λέει με τη σειρά της, μία άλλη γυναίκα, η Ζούλι Μαρίν.

Η Μαρίν ζει στη Λα Γκουάρδια εδώ και 15 χρόνια και πιστεύει ότι είναι αδύνατο να προετοιμαστεί κανείς για μια καταστροφή όπως αυτή.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η αντίδραση της πολιτείας ήταν πολύ αργή, κάτι στο οποίο συνέβαλε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Βενεζουέλας.

Με πληροφορίες από BBC