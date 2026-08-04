Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 6.100 οι νεκροί - Συνεχίζουν να αναζητούν συγγενείς στα χαλάσματα

Ο τραγικός απολογισμός του καταστροφικού διπλού σεισμού που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν πλέον φτάσει τους 6.125, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της μεγαλύτερης φυσικής καταστροφής που έχει γνωρίσει η χώρα στη σύγχρονη ιστορία της.

Τα νέα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροντρίγκες, στον πρώτο εβδομαδιαίο πλέον επίσημο απολογισμό. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 5.546 θύματα, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες ανθρώπινες απώλειες.

Βενεζουέλα: Ψάχνουν ακόμα στα συντρίμμια

Εβδομάδες μετά τη φονική καταστροφή, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, κυρίως στην πολιτεία Λα Γουάιρα, βόρεια του Καράκας. Η περιοχή υπέστη το ισχυρότερο πλήγμα όταν δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας πρωτοφανείς καταστροφές.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 190 κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς, ενώ άλλα 856 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και ακατάλληλα για κατοίκηση.

Ο κυβερνήτης της Λα Γουάιρα, Χοσέ Αλεχάντρο Τεράν, ανέφερε ότι σχεδόν 1.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τις πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό, διπλωματικές πηγές και ειδικοί εκτιμούσαν ότι οι αγνοούμενοι ενδέχεται να έφταναν ακόμη και τις 10.000, ενώ ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει πως ο αριθμός τους θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Την ίδια ώρα, περίπου 24.000 σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς, περιμένοντας να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή. Οι εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων και κατεδάφισης επικίνδυνων κτιρίων συνεχίζονται αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές.

Στεγαστική κρίση από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση που προκάλεσε η καταστροφή. Το κοινοβούλιο ενέκρινε νέο νόμο που αποσκοπεί στην αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση, καταργώντας περιορισμούς που λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες εκτίμησε ότι σχεδόν 400.000 ακίνητα μπορούν να διατεθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα, ενώ δεσμεύτηκε πως θα παραδοθούν 4.000 νέες κατοικίες μέσα στο 2026 και ακόμη 10.000 το 2027.

Παράλληλα, προανήγγειλε προνομιακά στεγαστικά δάνεια για τους σεισμόπληκτους, σε μια προσπάθεια να στηριχθούν οι χιλιάδες οικογένειες που έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους από τον φονικό διπλό σεισμό.