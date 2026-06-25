Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι - Οι λόγοι πίσω από την καταστροφή

Τους 30.000 έχει φτάσει ο αριθμός των αγνοουμένων, που έχουν δηλωθεί στις επίσημες αρχές της Βενεζουέλας, μετά τους διπλούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, οι οποίοι έπληξαν τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (24/6).

Για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα, όπως έχουν κάνει γνωστό τα διεθνή ΜΜΕ, έχει δημιουργηθεί μία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν συγγενείς ή φίλους που δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν. Μέχρι στιγμής έχουν καταχωριστεί 30.116 δηλώσεις.

Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί επίσημο απολογισμό αγνοουμένων, αλλά αποτυπώνει το χάος που επικρατεί, καθώς χιλιάδες οικογένειες προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Στην ίδια πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες ανθρώπων που εξακολουθούν να αναζητούνται, ενώ περισσότεροι από 1.600 πολίτες που είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι έχουν ήδη εντοπιστεί.

Βενεζουέλα: Νέες μαρτυρίες μετά τους σεισμούς των 7 Ρίχτερ

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι του Καράκας (πρωτεύουσα Βενεζουέλας) και της παραθαλάσσιας πόλης Λα Γκουάιρα, που βρίσκεται λιγότερο από 16 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που ισοπέδωσαν ολόκληρες γειτονιές.

Ο Κριστιάν Καρένιο μίλησε στο Associated Press έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε στη Λα Γκουάιρα, η οποία είχε πάρει επικίνδυνη κλίση έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε μετά τον σεισμό: «Τα έχασα όλα. Τα πάντα. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα που δεν κατάφεραν να βγουν. Είναι απίστευτα οδυνηρό», είπε.

Στην ίδια πόλη, η Νταγιάνα Ντελγκάδο, μητέρα τριών παιδιών, αναζητούσε απεγνωσμένα τον οκτάχρονο γιο της, ο οποίος αγνοείται: «Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου. Αν είναι παγιδευμένο ή αν βρίσκεται σε κάποιο καταφύγιο», δήλωσε.

Η ίδια επέκρινε και την καθυστέρηση των αρχών, διερωτώμενη πού βρίσκονταν τα βαρέα μηχανήματα που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι γείτονες ήταν εκείνοι που έσκαβαν με τα χέρια τους στα συντρίμμια.

Στο Καράκας, εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, χώρους στάθμευσης και άλλους ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι ότι θα ακολουθήσουν νέοι ισχυροί μετασεισμοί.

Η 41χρονη καθαρίστρια Μαρία Κριστίνα Ντίας περιέγραψε τη νύχτα του τρόμου: «Η μητέρα μου, η κόρη μου κι εγώ κρυώναμε. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου, αλλά δεν ήθελα να περάσω τη νύχτα μόνη μου στο σπίτι μετά από αυτόν τον τρομακτικό σεισμό».

Και πρόσθεσε: «Ήταν φρικτό. Κλαίγαμε και ουρλιάζαμε. Ευτυχώς, είμαστε ζωντανές».

Γιατί η Βενεζουέλα πλήττεται τόσο συχνά από μεγάλους σεισμούς

Ανάλυση του Al Jazeera, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους τόσο η Βενεζουέλα όσο και ευρύτερα η Κεντρική Αμερική, είναι τόσο σεισμογενείς ως περιοχές. Ενδεικτικά, από τους τελευταίους σεισμούς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 164 άνθρωποι, την ώρα που εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000.

Η Κεντρική Αμερική και η βόρεια περιοχή της Νότιας Αμερικής συγκαταλέγονται στις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκονται πάνω σε ιδιαίτερα ενεργές τεκτονικές ζώνες. Ωστόσο, χώρες όπως η Βενεζουέλα παραμένουν πολύ πιο ευάλωτες στις καταστροφές από άλλα κράτη που πλήττονται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, όπως η Ιαπωνία.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στο Καράκας, ιδιαίτερα στη συνοικία Αλταμίρα, όπου σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν επιζώντες από τα ερείπια ενός κτιρίου 22 ορόφων, την ώρα που συγγενείς αναζητούσαν αγνοούμενους. Οι αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

Το Al Jazeera, μεταξύ άλλων, εξηγεί πως η Βενεζουέλα βρίσκεται πάνω στο όριο όπου συναντώνται η τεκτονική πλάκα της Καραϊβικής και η τεκτονική πλάκα της Νότιας Αμερικής, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα σεισμογενή, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η χώρα έχει μακρά ιστορία καταστροφικών σεισμών.

Πώς προκλήθηκε ο ισχυρός σεισμός της Τετάρτης

Σύμφωνα με το USGS, ο ισχυρότερος από τους δύο σεισμούς της Τετάρτης προκλήθηκε από οριζόντια μετατόπιση ρήγματος μικρού βάθους κοντά στα όρια των δύο τεκτονικών πλακών. Σε αυτού του είδους τα ρήγματα, δύο μεγάλοι βραχώδεις όγκοι γλιστρούν ο ένας δίπλα στον άλλο, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας που διαδίδονται ως σεισμικά κύματα.

Οι σεισμοί μικρού εστιακού βάθους θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, επειδή η ενέργειά τους διανύει μικρότερη απόσταση μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια, προκαλώντας ισχυρότερες δονήσεις σε ανθρώπους και κτίρια.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση του Al Jazeera για την Κεντρική Αμερική, η περιοχή, όπου ζουν περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκεται στη συμβολή πολλών τεκτονικών πλακών. Ένα από τα σημαντικότερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της είναι η ζώνη καταβύθισης, όπου η τεκτονική πλάκα Κόκος βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Καραϊβικής.

Σε μια ζώνη καταβύθισης, μία τεκτονική πλάκα ωθείται κάτω από μία άλλη προς το εσωτερικό της Γης, δημιουργώντας τεράστιες γεωλογικές πιέσεις που απελευθερώνονται με ισχυρούς σεισμούς.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κεντρικής Αμερικής ζει σε πρόχειρες ή παλαιές κατοικίες, που δεν έχουν κατασκευαστεί ώστε να αντέχουν ισχυρές σεισμικές δονήσεις, γεγονός που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο απωλειών.

Οι σημαντικότεροι σεισμοί των τελευταίων ετών

Με πληροφορίες από Sky News, Al Jazeera