Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 2.600 οι νεκροί - Παραμένουν δραματικές οι συνθήκες

Δραματικές παραμένουν οι συνθήκες στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και σοβαρές καταστροφές σε υποδομές.

Οι νεκροί έχουν πλέον ξεπεράσει τους 2.600, ενώ χιλιάδες είναι και οι τραυματίες με τα νοσοκομεία να αδυνατούν να διαχειριστούν τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Μειώνονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα

Δέκα ημέρες μετά τον φονικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι νεκροί, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στην Βενεζουέλα, Μαρία Σταθοπούλου έχουν ξεπεράσει τους 2.645, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε περισσότερους από 12.000 και πάνω από 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Φωτ.: ΕΡΑ

Το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει μία ασφυκτική κατάσταση, καθώς τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε αναπνευστήρες, φάρμακα και ιατρικά υλικά. Όπως καταγγέλλουν συγγενείς ασθενών, οι οικογένειες αναγκάζονται να προμηθεύονται φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς τα νοσοκομεία αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει τεράστια, ενώ νέα ονόματα προστίθενται καθημερινά στη λίστα των θυμάτων.

Οι πολίτες στρέφονται κατά της κυβέρνησης

Ο πρύτανης του Καθολικού Πανεπιστημίου του Καράκας ανέφερε ότι αρκετοί φοιτητές έχουν μείνει άστεγοι, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ανάμεσά τους και μια νεαρή φοιτήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, έχασε το ένα της πόδι, τη μητέρα και την αδελφή της, ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς και το σπίτι της.

Στην περιοχή καταγράφονται και οι επιπτώσεις στην ελληνική ομογένεια. Επιχειρήσεις Ελλήνων που δραστηριοποιούνταν στο Καράκας έχουν ισοπεδωθεί, με έναν ομογενή να σώζεται, αλλά να χάνε το κατάστημά του που κατέρρευσε μετά από τους διπλούς σεισμούς.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι πληγέντες απευθύνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και ενίσχυση των νοσοκομείων με φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, ώστε να σωθούν όσοι επέζησαν από τη φονική καταστροφή.

Φωτ.: ΕΡΑ

Μεταξύ των εκτοπισμένων, η θλίψη έχει μετατραπεί σε οργή, καθώς ορισμένοι κάτοικοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την κατασκευή κακής ποιότητας δημόσιων κατοικιών και για τη μη τήρηση των προτύπων ασφαλείας.

Φωτ.: ΕΡΑ

Κατηγορούν επίσης το Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας, το οποίο κυβερνά τη χώρα για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, ότι έχει δημιουργήσει ένα διεφθαρμένο σύστημα το οποίο δεν κατάφερε να παρέχει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση μιας κρίσης αυτής της κλίμακας.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες υπερασπίστηκε την αντίδραση της κυβέρνησης, αρνούμενη ότι θα μπορούσε να είχε δράσει ταχύτερα.

Μία από τις αμέτρητες προσωπικές μαρτυρίες

Η Ντέιλιν Αριάς από τη Λα Γκουάιρα, δήλωσε ότι «όλοι ήταν αγκαλιασμένοι, αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, γιατί η κατάσταση ήταν τόσο έντονη που οι άνθρωποι είχαν πανικοβληθεί. Έκλαιγαν, ούρλιαζαν, τα πάντα».

Φωτ.: ΕΡΑ

Η Ντέιλιν παραμένει έξω από τα ερείπια της πολυκατοικίας της, ελπίζοντας ότι ο σύζυγός της θα διασωθεί από τα συντρίμμια. Εκείνος παρακολουθούσε μαθήματα μετά τη δουλειά και πιστεύει ότι επέστρεψε στο σπίτι μετά το μάθημα.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Μου είπε: "Έχω μάθημα, θα σε πάρω σε λίγο". Αυτό ήταν στις 4:57 μ.μ. [την ημέρα του σεισμού]. Όμως, όταν όλα τελείωσαν, δεν υπήρχε απολύτως κανένα ίχνος του. Το σήμα έπεσε. Τότε είπα στον εαυτό μου: "Ω, όχι, δεν έχει φτάσει ακόμα — είναι 6:30, 7:00 — και ξέρω ότι όταν συνέβη ο σεισμός, πρέπει να βρισκόταν εκεί"».

«Ακόμα δεν τον έχουμε βρει, και πολλοί άλλοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται».

«Δόξα τω Θεώ, έχουμε λάβει βοήθεια από όλο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews και Al Jazeera