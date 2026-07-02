Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Νεκρά εντοπίστηκαν όλα τα μέλη του metal συγκροτήματος Van Der Dijs

Και τα τέσσερα μέλη του nu-metal συγκροτήματος, Van Der Dijs, έχασαν τη ζωή τους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Últimas Noticias, ο τραγουδιστής Manuel van Der Dijs, ο κιθαρίστας Gabriel Gómez, ο μπασίστας Xander Hernández και ο ντράμερ Abraham Foucault σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το κτίριο Costamar II, στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου έκαναν πρόβα.

Η Λα Γκουάιρα συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη φυσική καταστροφή. Οι σοροί των μουσικών ανασύρθηκαν αργότερα από τα συντρίμμια από τα σωστικά συνεργεία.

Οι Van Der Dijs ήταν ένα ανερχόμενο συγκρότημα της σκηνής του nu-metal στη Βενεζουέλα. Δημιουργήθηκαν το 2024 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, «Nemesis», αργότερα την ίδια χρονιά. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν και άλλα τραγούδια, με πιο πρόσφατο το «15 Minutos», που κυκλοφόρησε μόλις πριν από έναν μήνα.

Στις 19 Ιουνίου είχαν δώσει μια συναυλία με όλα τα εισιτήρια εξαντλημένα στο Centro de Arte Moderno, στη συνοικία Λα Καστεγιάνα του Καράκας, ενώ η επίσημη σελίδα τους στο Instagram προωθούσε τις επερχόμενες εμφανίσεις τους σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Οι σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα είχαν μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Τα νοσοκομεία έχουν υπερφορτωθεί, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος περισσότερων από 2.290 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί και πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται.

Με πληροφορίες από euronews.com